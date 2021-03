Acumatica breidt AI-functionaliteit van ERP-platform uit

Acumatica, een leverancier van een cloudgebaseerd ERP-platform voor diverse bedrijfsectoren, heeft onlangs zijn eerste update voor de 2021-verie van het platform uitgebracht. Vooral is de AI/ML-functionaliteit verder uitgebreid.

Het ERP-platform van Acumatica is volledig cloudgebaseerd en kan door vooral mkb-bedrijven compleet vanuit een browser-omgeving worden gebruikt. In de nu uitgebrachte update 1 van de 2021-release is vooral extra AI/ML-functionaliteit toegevoegd. Zo kunnen klanten nu visitekaartjes scannen met hun mobiele telefoon en direct geheel automatisch contacten aanmaken in de CRM-applicatie van het Acumatica-platform.

Ook zijn gestelde KPI’s nu via een snelheidsmeter makkelijker via de verschillende dashboards in de gaten te houden. Klanten kunnen nu ook hun applicatie-workflows in het hele Acumatica-platform en de suite van oplossingen voor verschillende bedrijfssectoren optimaliseren met een workflow engine.

Naast deze algemene verbeteringen, heeft de ERP-specialist ook diverse updates aan de specifieke oplossingen voor verschillende bedrijfssectoren toegevoegd. Voor de financiële- en CRM-oplossingen worden activiteiten nu makkelijker gemaakt door een gecentraliseerd vendorbeheer. Daarnaast helpt de deduplicatie-technologie van Acumatica nu bij het verder optimaliseren van de diverse CRM-data. Ook is het mogelijk potentiële verkopen te maximaliseren en contacten in de gaten te houden op het gebied van orders.

Andere sectoren

Voor de distributie- en commerciële sectoren is onder meer extra functionaliteit voor inventarisbeheer toegevoegd. Zo kunnen bedrijven binnen deze sectoren met het cloudgebaseerde ERP-platform straks beter hun voorraden afstemmen op daadwerkelijke verkoop.

De productiesector krijgt met de updates smeer mogelijkheden om het platform te integreren met de product lifecycle-beheeroplossingen van Acumatica’s dochterbedrijf Arena. Voor de bouwsector zijn specifieke updates toegevoegd voor onder meer gebruiksvriendelijkheid, en het beheren en betalen van facturen.

