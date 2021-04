Google Cloud geschikter voor industriële sector door OSlsoft PI Core

Google lijkt meer interesse te gaan tonen in de markt voor Industry 4.0. In samenwerking met OSlsoft brengt de techgigant nu diens PI Core industrial operations platform naar de public cloudomgeving. Daarnaast voegt de techgigant zijn eigen machine learning-diensten aan het industriële softwareplatform toe.

Industry 4.0 is één van de markten waar techgiganten steeds meer geïnteresseerd in raken. Vooral als het gaat om het brengen van industriële diensten, zoals op het operations-vlak, naar de cloud. Hoe makkelijker het is om deze diensten vanuit de cloud te laten plaatsvinden en hoe makkelijker het wordt om de workloads voor de specifieke applicaties te verplaatsen en te beheren, hoe groter de interesse van industriële bedrijven in public cloudomgevingen.

Google wil Industry 4.0 niet missen

Ook Google wil deze trend niet missen en werkt daarom nauw samen met de industriële softwareleverancier OSlsoft. Kern van deze samenwerking is dat Google het kernproduct van OSlsoft, het Pi Core industriële operations-platform, onderbrengt in zijn public cloudomgeving Google Cloud.

Het Pi Core-platform vormt de basis onder de Pi System suite van softwareoplossingen voor de industriële sector. Met deze softwaresuite kunnen fabrikanten, maar ook bedrijven uit de life sciences-sector, de energiesector en farmaceuten, informatie verzamelen uit hun operationele apparatuur voor het verbeteren van de efficiency.

Waarde van de public cloud

Door dit platform nu naar Google Cloud te brengen, kunnen bedrijven meer profiteren van diensten die meer waarde aan deze gegevens geven. Denk daarbij aan ingebouwde tooling voor dataversleuteling en andere beveiligingsmogelijkheden.

Daarnaast helpt de public cloudomgeving bedrijven met het verkrijgen van meer waardevolle informatie uit de data die binnen het PI Core-platform is opgeslagen. Het industriële softwareplatform kan jaren van historische data opslaan die afkomstig is uit sensors, fabrieksbeheersystemen en andere apparatuur. Deze data bevatten vaak interessante patronen die kunnen worden gebruikt om de efficiency van de industriële processen te verbeteren en zo downtime voorkomen of de aanvoerketen optimaliseren.

Extra diensten en scripting

Google voegt aan Google Cloud ook machine learning-diensten toe, zodat bedrijven makkelijker voorspellingen doen en beter inzicht krijgen in de processen. Volgens de techgigant brengt het draaien van het Pi Core-platform vanuit de cloud bedrijven ook andere voordelen. Industriële bedrijven krijgen hiermee op een gecentraliseerde manier inzicht in alle on-premises-omgevingen. De data van de in deze omgevingen aanwezige Pi Core-deployments worden naar een enkele cloudgebaseerde omgeving ‘geaggregeerd’. In deze centrale pool wordt alle verzamelde data vervolgens verwerkt en inzichtelijk gemaakt.

Voor het soepel laten verlopen van de uitrol van Pi Core-omgevingen heeft Google automatiseringsscripts, zoals PowerShell en Terraform, open-source gemaakt. Deze scripts installeren het PI Core-platform op N2D-instances van Google. In de nabije toekomst volgen, volgens de techgigant, nog meer scripts. Deze moeten het mogelijk maken om het Pi Core-platform in een high-availbility mode uit te rollen om risico op uitval te voorkomen.

