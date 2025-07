AI bespaart ontwikkeltijd, maar nog steeds verlies aan inefficiënties

Een nieuw Atlassian-onderzoek toont een paradox. Ontwikkelaars besparen mogelijk tot 10 uur per week met AI-tools, maar verliezen evenveel tijd door organisatorische inefficiënties.

Bijna alle developers (99 procent) melden tijdsbesparing door AI-tools, waarbij 68 procent meer dan 10 uur per week bespaart, blijkt uit Atlassian’s 2025 DevEx-survey onder 3.500 developers en managers. Deze winst komt niet alleen van codeertaken, maar vooral van niet-codeer activiteiten. Developers gebruiken de vrijgekomen tijd voor codeverbeteringen, nieuwe functionaliteiten en documentatie.

Het onderzoek toont een alarmerend patroon: 63 procent van de ontwikkelaars zegt dat hun managers hun problemen niet begrijpen, tegen 44 procent vorig jaar. Dit empathiegat ontstaat doordat leidinggevenden de tijdsbesparing van AI inboeken zonder de bestaande frustratiepunten aan te pakken. Hierdoor verwacht men snellere levering, terwijl ondertussen de onderliggende problemen blijven bestaan.

Tijdsbesparing en frustratie in balans

In 2024 ervoeren ontwikkelaars nog amper productiviteitswinst door AI-tools. Dat is drastisch veranderd. Tegelijkertijd blijft het plaatje problematisch. Developers rapporteren dat zij 50 procent van hun tijd kwijt zijn aan niet-codeer taken, waarbij 90 procent 6 uur of meer per week verliest aan organisatorische inefficiënties.

“We zijn precies terug waar we begonnen”, stelt het onderzoek. “Developers besparen 10 uur per week met AI en verliezen 10 uur per week aan inefficiënties.”

De grootste tijdverspillers zijn het zoeken naar informatie (services, docs, API’s), het aanpassen aan nieuwe technologie en het wisselen tussen tools. Opvallend is dat technische schuld uit de top 5 verdween, terwijl samenwerking met andere teams juist een groter knelpunt werd.

Systematische aanpak noodzakelijk

Atlassian benadrukt dat AI geen wondermiddel is. De data toont dat AI de ontwikkelaarservaring kan verbeteren, maar alleen als het wordt ingezet om echte knelpunten op te lossen.

De eerste stap is altijd hetzelfde: praat met je developers. Organisaties moeten een diep begrip krijgen van de frustratiepunten en oplossingen samen met developers testen. Soms is AI deel van het antwoord, soms zijn het eenvoudige zaken zoals self-service materialen.

Ook developers hebben een rol. Zij moeten leidinggevenden helpen bewust te worden van uitdagingen door deze in impact-termen te formuleren. Dit maakt het voor leiders makkelijker om prioriteiten te stellen.

