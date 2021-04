Google brengt Database Migration Service uit

Google heeft bekendgemaakt dat zijn Database Migration Service nu algemeen beschikbaar is. De tool staat bedrijven bij met het migreren van hun database naar Google Cloud.

Met Database Migration Service (DMS) kunnen gebruikers MySQL- en PostgreSQL-databases migreren naar Cloud SQL. Normaal gesproken moeten bij een dergelijke migratie extra servers worden ingezet voor de extra benodigde rekenkracht. Bovendien komt er veel handmatig werk bij kijken. Google belooft dat later dit jaar ook ondersteuning voor Microsoft SQL Server wordt toegevoegd.

Simpele wizard voor databasemigratie

Database Migration Service biedt ondersteuning voor migraties vanuit zowel on-premisesdatabases als databases in de cloud. Het maakt gebruik van de ingebouwde replicatiemogelijkheden in MySQL en PostgreSQL en moet beveiliging, accuraatheid en betrouwbaarheid maximaliseren, schrijft ZDNet.

Google kondigde Database Migration Service afgelopen november aan. Het bedrijf beloofde een simpele wizard waarmee beheerders hun eigen configuratie, netwerkopties en scripts mee kunnen overzetten. Na afronding van de wizard worden de gegevens over een beveiligde verbinding overgebracht.

Al succesvol ingezet door meerdere klanten

Sinds de aankondiging hebben meerdere klanten al van de dienst gebruikgemaakt, waaronder Accenture, Comoto, DoiT, Ryde en Samsung. Freedom Financial Network zou met de tool in ongeveer 13 uur zijn grote MySQL-databases hebben weten te migreren en synchroniseren. Het bedrijf had een downtime van twee à drie uur voor elk van zijn applicaties ingeschat, maar in de praktijk was dit slechts tien minuten.

“DMS had stapsgewijze instructies die ons hielpen de migraties succesvol uit te voeren, zonder verlies van gegevens,” schrijft Christopher Testroet, Principal Engineer van Freedom Financial Network, in een blogpost. “Met DMS en de hulp van Google Cloud hebben we onze monolithische architectuur getransformeerd naar een microservices-architectuur en uitgerold op Google Kubernetes Engine. Deze hebben we met behulp van de Cloud SQL Proxy in een sidecar container-patroon of de Go-proxybibliotheek verbonden met Cloud SQL.”