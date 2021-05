Rackspace Technology introduceert beheerd VMware Cloud-product

Rackspace Technology heeft een compleet nieuw beheerd VMware Cloud-product gelanceerd. Met Rackspace Services for VMware Cloud krijgen klanten toegang tot een compleet beheerde VMWare Cloud-omgeving en aanvullende diensten vanuit Rackspace Technology.

De oplossing zelf heeft als basis VMware Cloud Director op Dell EMC VxRail-hardware. Hierdoor ontstaat een compleet beheerde VMware Cloud-ervaring die is ingericht voor onder meer self-service, een snelle en in realtime uitrol van applicaties en automatisering. Daarnaast beschikt Rackspace Services for VMware Cloud over een op verbruik gebaseerd prijsmodel. De oplossing kan voor dedicated eindgebruikers worden ingericht, maar ook in een gedeelde versie voor meerdere gebruikers. Op basis van behoefte kunnen bedrijven hun gebruik van VMware Cloud flexibel inrichten.

Complete dedicated ondersteuning

Als onderdeel van de toegevoegde diensten van Rackspace Technology wordt binnen Rackspace Services for VMware Cloud ook de dienst Rackspace Elastic Engineering for VMware geïntroduceerd. Deze dienst is waarschijnlijk afgeleid van het bestaande Rackspace Elastic Engineering servicemodel waarover we al eerder dit jaar schreven. Rackspace Elastic Engineering biedt klanten een team van een negental toegewijde Rackspace Technology-cloudspecialisten die in zogenoemde ‘pods’ speciaal voor een bepaalde klant werken.

Rackspace Elastic Engineering for VMware biedt volgens Rackspace Technology klanten van VMware een flexibel ondersteunings- en beheermodel. De dienst helpt klanten, het klokje rond en gedurende het hele jaar, met innovatie, modernisering en transformatie. Kortom, de hele digitale transitie. Waarschijnlijk is de toevoeging van dit speciale servicemodel dan ook het paradepaardje waarmee het ‘nieuwe’ gehoste VMware Cloud-product van Rackspace Technology zich van andere aanbieders onderscheidt.

Tip: Rackspace Technology en AWS maken cloud bereikbaar voor Europese onderzoekers