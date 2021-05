Sumo Logic komt met Organizations, voor beheer van meerdere teams

Sumo Logic heeft Sumo Organizations aangekondigd. Dit is een beheeroplossing waarmee dienstverleners een beeld kunnen krijgen van hun operaties, afdelingen en teams.

Organizations is specifiek gericht op managed services providers (MSP’s), managed security service providers (MSSP’s) en managed detection and response providers (MDR’s). Dergelijke bedrijven bedienen vaak een groot aantal klanten tegelijk, wat het lastig maakt om een accuraat beeld te vormen van wat er bij al die verschillende klanten gaande is.

Inzicht in verschillende operaties

Met Sumo Organizations krijgen gebruikers gecentraliseerd inzicht in alle problemen met hun applicaties en mogelijke beveiligingsrisico’s in hun verschillende operaties. Het platform bouwt voort op het Continuous Intelligence Platform en Cloud SIEM en laat verschillende klantomgevingen zien in een enkele beheerinterface.

Sumo Logic noemt een handvol voordelen aan het gebruik van Organizations. Zo kunnen gebruikers met één gebruikersaccount bij de gegevens van alle beheerde organisaties. Verder is er point-in-time usage reporting en ondersteuning voor het factureren van uitrol in andere geografische regio’s. Toegangsbeheer kan worden aangepast op basis van rollen en partners krijgen enkele self-servicemogelijkheden. Tot slot biedt Organizations een overzicht van data in uit Sumo Logic Cloud Enterprise.

Toekomstige versies

“Ondernemingen creëren meer data, ze hebben meer pijplijnen, en ze hebben meer teams die intelligentie kunnen krijgen in hun operaties door deze data te analyseren. Dit op schaal uitvoeren wordt al snel een probleem voor ondernemingen, omdat ze het moeilijk vinden om nauwkeurig inzicht te krijgen in de huidige gebruikstrends binnen hun operaties”, zegt Michael Marfise, General Manager voor Product Growth bij Sumo Logic. “Sumo Organizations elimineert de uitdagingen met het bijhouden en onderhouden van beleid, gebruikers, collecties en content over meerdere afdelingen en business units. In toekomstige versies verwachten we dat Sumo Organizations ook de mogelijkheid zal ondersteunen om content en data in te stellen en te beheren, organisaties te monitoren en problemen op te lossen, fijnkorrelige RBAC-machtigingen te beheren en federatieve dashboards te bekijken.”

