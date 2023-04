Kaseya heeft versie 2.0 aangekondigd van het IT Complete-platform. Het bedrijf doet de aankondiging tijdens Kaseya Connect Global in Las Vegas.

Kaseya is een softwareleverancier van MSP’s (managed service providers), die op hun beurt op afstand IT-diensten leveren. Het bedrijf heeft de update naar 2.0 bewaard voor het introduceren van een groot aantal nieuwe features en verbeteringen.

Uitbreidingen

Net als andere softwarebedrijven kiest Kaseya ervoor om veel nadruk te leggen op security. Met de uitbreidingen van de Security Suite wordt network penetration testing automatisch verricht. De overname van Vonahi, dat zich hierin specialiseerde, maakt dit mogelijk.

Daarnaast heeft de overname van audIT ervoor gezorgd dat de MSP Enablement Suite van Kaseya uitgebreid wordt met een geautomatiseerde salespresentatie-oplossing.

Op andere gebieden werkt Kaseya samen met softwarepartners. Zo is de Business Services Suite (BSS) versterkt met de Kaseya Cyber Insurance Fast Track Program. Gebruikers van andere security-suites kunnen goedkoper aan een verzekering komen tegen cyberincidenten.

De uitbreiding van BSS blijft daar niet bij. Men heeft het zogeheten Remote IT & Security Management (RITSM) Certification Program op poten gezet. Het gaat hierin vergelijkbare programma’s van Cisco en Microsoft achterna. Het certificatieprogramma duurt 40 uur en bereidt kandidaten voor om op remote-basis IT- en security-management te verrichten. Degenen die geslaagd zijn, kunnen door Kaseya-klanten gevonden worden via het KaseyaOne-klantenportaal.

Lees ook: Kaseya rondt overname van Datto af voor 5,7 miljard euro