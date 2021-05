SugarCRM kondigt AI-engine aan voor marketingautomatisering

SugarCRM heeft aangekondigd zijn SugarPredict AI-engine vanaf nu ook ingezet zal worden voor marketingautomatisering en andere taken, die te maken hebben met klantenservice en sales.

Met de nieuwe dienst profiteren bedrijven van de voorpellingsmogelijkheden van kunstmatige intelligentie. En dat zonder hoge kosten of de noodzaak om technisch onderlegd te zijn, aldus SugarCRM. De SugarPredict AI werd voorheen alleen gebruikt voor Sugar Sell, de klantenservice management-oplossing van het bedrijf. Nu het ook ingezet wordt voor marketing taken, kan het systeem onder andere ook conversie- en engagement-data analyseren. Hierdoor wordt het systeem waardevoller voor gebruikers.

En dat is belangrijk, aangezien uit een onderzoek van SugerCRM blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagde gebruikers twijfelt aan de waarde van hun CRM-systemen. De diensten zouden te veel kosten voor wat ze leveren. Daarnaast hebben klantenservice afdelingen moeite met het beter begrijpen van hun klanten. SugarCRM geeft aan dat het nieuwe platform alle data met betrekking tot klanten beter combineert.

Meerwaarde nieuw platform

“Onze industrie hoort het makkelijker te maken om de klantervaring door middel van technologie te managen,” zegt SugarCRM-CEO Craig Charlton. “Het is nu tijd om ook het beheer van klantervaring technologie makkelijker te maken.” Joe DiLeo, VP business technology bij Positive Promotions, is van mening dat het nieuwe platform zijn bedrijf zal helpen om de 75 jaar aan kennis en ervaring ten goede te gebruiken. “We geloven dat de nieuwe AI-modellen voor Sugar Market overtuigend zijn en ons zullen helpen om efficiënt het bestaande klantenbestand te gebruiken en om onze inspanningen om nieuwe mogelijkheden aan te grijpen te kalibreren. Met inzichten in klantgedrag kunnen we de klantervaring en het aanbod stroomlijnen om op de juiste manier te groeien.”

