Vertex AI wordt uitgebreid met Agent Development Kit, Agent Garden en Agent Engine

Tijdens Google Cloud Next in Las Vegas kondigt Google een hele reeks updates aan voor zijn cloudportfolio. Eén van de belangrijkste oplossingen vandaag de dag is Vertex AI. Met Vertex AI kan je AI-oplossingen bouwen voor je organisatie. Nu voegt Google Cloud daar de Agent Development Kit, Agent Garden en Agent Engine aan toe.

Binnenkort zullen veel organisaties gaan vertrouwen op zogenaamde multi-agent systemen. Meerdere AI-agents die samenwerken om een doel te bereiken, die agents kunnen ook gebouwd zijn binnen verschillende platformen en frameworks. Er zijn inmiddels standaarden waarmee verschillende AI-agents met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Daar maakt Google Cloud handig gebruik van.

AI-modellen zijn de afgelopen tijd uitgebreid met nieuwe technologie. Onder meer technologie die redenering mogelijk maakt (reasoning), het AI-model planningscapaciteiten geeft en meer geheugen om processen en recente acties en conversaties te onthouden. Hiermee worden AI-agents een stuk krachtiger maar ook voorspelbaarder. Als ze beter snappen wat ze moeten doen zullen ze taken ook vaker naar wens uitvoeren.

Google heeft zelf met Gemini 2.5 een AI-model in huis dat geschikt is voor AI-agents en uitgebreide redenering. Zo’n AI-agent kan zelf verbinding zoeken met databronnen en workflows om acties tot een goede einde te brengen.

Als je dat combineert met de nieuwe standaarden waarmee AI-agents kunnen samenwerken, heb je ineens hele krachtige technologie in handen. Google Cloud voorziet, maar ook andere spelers in de markt, dat het inzetten van AI-agents niet door één enkele speler zal gebeuren, daarom wordt er ingezet op multi-agent systemen. Met Vertex AI biedt Google Cloud de tooling om AI-agents te gaan ontwikkelen.

Een open benadering bij het bouwen van agents

Google Cloud heeft meerdere verbeteringen aan Vertex AI toegevoegd waarmee organisaties agents kunnen bouwen. Een belangrijk onderdeel is de Agent Development Kit (ADK), een open-source framework voor het ontwerpen van agents, dit is het framework dat Google Agentspace en Google Customer Engagement Suite (CES) agents ook gebruiken.

Google Agentspace is eerder dit jaar geïntroduceerd als een platform waarmee medewerkers met een enkele prompt complexe taken kunnen uitvoeren. Het stelt organisaties in staat om hun eigen AI-agents te bouwen en repetitieve taken te automatiseren zodat de echte menselijke medewerkers zich kunnen concentreren op complexere zaken.

De Agent Development Kit maakt het mogelijk om in minder dan 100 regels code een AI-agent te bouwen. Momenteel nog enkel beschikbaar in Python, maar later dit jaar in meer programmeertalen. Hiermee kan je:

Bepalen hoe agents denken, redeneren en samenwerken door guardrails toe te passen en orchestration controls

Interactie hebben met agents in natuurlijke gesprekken dankzij ADK’s unieke bidirectionele audio- en videostreamingmogelijkheden

Sneller agents ontwikkelen met de Agent Garden, een verzameling kant-en-klare voorbeelden en tools

Het AI-model kiezen dat het beste bij je behoeften past, Gemini en vele andere modellen zijn toegankelijk via de Model Garden

Agent2Agent verbindt agents met elkaar

Een van de grootste uitdagingen bij het implementeren van AI-agents is hoe ze met elkaar mogen samenwerken. Dit wordt extra uitdagend wanneer ze op verschillende frameworks of platforms zijn gebouwd. Google heeft hiervoor het Agent2Agent protocol ontwikkeld. Dit Agent2Agent protocol bied agents een gemeenschappelijke open taal biedt om samen te werken, ongeacht het framework of het platform waarop ze zijn gebouwd.

Dit sluit aan bij wat we eerder zagen bij Salesforce’s Agentforce, dat onlangs een significante upgrade kreeg met Agentforce 2dx. Hiermee kunnen AI-agents proactief worden ingezet binnen bedrijfsprocessen en met elkaar communiceren. Net als Google Clouds aanpak streeft Salesforce naar een ecosysteem waarin agents naadloos kunnen samenwerken. Het Agent2Agent protocol is door vrijwel alle grote techbedrijven omarmt, ook Salesforce doet hieraan mee. Waardoor de Agents van onder meer Atlassian, Oracle, Salesforce, SAP, ServiceNow en Workday met elkaar kunnen communiceren. Grote afwezigen in het lijstje met partners zijn AWS en Microsoft.

Google Cloud Agent Engine: van prototype naar productie

Om agents succesvol in productie te brengen, heeft Google Cloud een Agent Engine geïntroduceerd. Dit is een volledig beheerde runtime in Vertex AI waarmee je aangepaste agents kunt implementeren met ingebouwde test-, release- en betrouwbaarheidsfuncties.

Met Agent Engine kun je:

Agents implementeren die zijn gebouwd met elk framework – ADK, LangGraph, Crew.ai en diverse andere

Context bewaren in je sessies, zodat je agents je eerdere gesprekken en voorkeuren kunnen onthouden

De kwaliteit van agents meten en verbeteren met uitgebreide evaluatietools

Bredere adoptie stimuleren door verbinding te maken met Agentspace

De afgelopen maanden heeft de focus bij AI-ontwikkelingen zich verschoven naar AI-agents. Zo introduceerde Google eerder een AI-agent genaamd ‘Project Jarvis’ die zelfstandig een webbrowser kan gebruiken om alledaagse taken te automatiseren. Dat was een eerste stap, de oplossingen die het vandaag introduceert gaan nog veel verder.

Multi-agent systemen komen eraan

De komende maanden gaat Google Cloud de Agent Engine verder uitbreiden met geavanceerde tools en test mogelijkheden. Agents krijgen de kennis en mogelijkheid om computers te gebruiken en code uit te voeren. Daarnaast zal een speciale simulatieomgeving beschikbaar komen waarmee je agents grondig kan testen met diverse gebruikerspersona’s en realistische tools om betrouwbaarheid in productie te garanderen.

Multi-agent systemen gaan een centrale rol gaan spelen in de toekomst van organisaties. Google voorziet een krachtig ecosysteem, waarbij verschillende agents van allerlei platformen en frameworks intensief samen kunnen werken. Met de steeds verder verbeterde redeneermogelijkheden, integratie met meer bestaande workflows en een open benadering moet dat op korte termijn al haalbaar zijn.

Veel grote technologiebedrijven zetten vol in op deze ontwikkeling. Zowel Google met Vertex AI als Salesforce met Agentforce bieden platformen waarmee bedrijven kunnen profiteren van de mogelijkheden die multi-agent systemen bieden. Deze technologie stelt organisaties in staat om complexere taken te automatiseren, waardoor medewerkers zich kunnen richten op werk waar menselijke creativiteit en kennis echt waarde toevoegen.