SAS combineert AI en Unreal Engine voor digital twins

SAS breidt zijn digital twin-technologie uit door AI-analyses te combineren met de fotorealistische visualisaties van Unreal Engine van Epic Games. Fabrikanten kunnen hiermee processen simuleren en optimaliseren voordat ze worden geïmplementeerd in de echte wereld. Deze combinatie maakt complexe fabrieksgegevens toegankelijker en stelt bedrijven in staat efficiënter te opereren.

In de huidige industriële omgeving genereren fabrieken enorme hoeveelheden data uit duizenden sensoren en verschillende systemen. Door deze gegevens te benutten met SAS-technologie en Unreal Engine kunnen fabrikanten zoals Georgia-Pacific (GP) verschillende strategieën testen in gesimuleerde omgevingen, voordat ze deze toepassen in de praktijk.

GP maakt papier- en houtproducten en test de technologie momenteel in de Savannah River Mill-locatie Daar worden papieren doekjes en toiletpapier geproduceerd. Het bedrijf gebruikt de oplossing van SAS om het gebruik van geautomatiseerde voertuigen (AGVs) en andere processen te optimaliseren.

Realistische fabrieksvisualisaties

“Met behulp van SAS en Unreal Engine kunnen we realistische simulaties maken van fabrieksoperaties. Stel je voor hoe AGVs door een drukke fabrieksvloer navigeren, reageren op nabijheidswaarschuwingen en obstakels in realtime”, aldus Roshan Shah, vice-president AI & Products bij GP. De technologie helpt het bedrijf beslissingen te nemen zonder de productie te verstoren.

SAS gebruikte RealityScan, een mobiele app van Epic, om fotorealistische weergaves van GP’s Savannah-fabriek te maken en deze te importeren in Unreal Engine. De pilot moet leiden tot kostenbesparingen en kwalitatief betere producten, zonder de daadwerkelijke productielijnen te verstoren tijdens optimalisaties.

De techniek achter de digital twins

Het SAS Viya-platform zet grote hoeveelheden data uit fabrieksoperaties en sensoren om in bruikbare inzichten. Een belangrijk onderdeel is de koppeling tussen Unreal Engine-simulaties en Viya-optimalisatieroutines. Gebruikers kunnen hiermee realistische simulaties uitvoeren om de beste oplossingen te vinden, zonder deze in de echte wereld te hoeven testen – wat vaak tijdrovend en duur is.

“Met SAS’ geavanceerde analyses en Unreal Engine heeft GP een indrukwekkend voorbeeld gecreëerd van hoe een digital twin echte bedrijfswaarde kan opleveren”, zegt Bill Clifford, Vice President van Unreal Engine bij Epic Games. De combinatie van technologieën maakt het volgens hem mogelijk om complexe data en geautomatiseerde systemen tot leven te brengen via 3D-visualisaties.

Unreal Engine biedt gedetailleerde fysicasimulatie en geavanceerde verlichtingseffecten. Dit helpt bij het creëren van zeer nauwkeurige digitale modellen die fabrikanten kunnen gebruiken om te interacteren met hun operaties in een digitale omgeving.

Verder dan de fabrieksvloer

De verbeterde digital twins maken geavanceerde analyses toegankelijker voor verschillende medewerkers. Naast data scientists en kwantitatieve experts kunnen ook operationele medewerkers, machineoperators en ingenieurs nu gemakkelijker data en AI gebruiken.

SAS is van plan deze mogelijkheden uit te breiden naar meer fabrikanten en andere sectoren. In de gezondheidszorg kunnen deze technologieën bijvoorbeeld ziekenhuisoperaties verbeteren door patiëntstromen te simuleren en apparatuuronderhoud te voorspellen. Voor stedelijke planning kunnen ze helpen bij de ontwikkeling van slimme steden door duurzamere en leefbaardere stedelijke omgevingen te modelleren en te optimaliseren.

