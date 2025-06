Microsoft van plan om duizenden sales-medewerkers te ontslaan

Microsoft is van plan duizenden banen te schrappen, vooral binnen salesteams. Het bedrijf wil daarmee de focus verleggen op AI-investeringen. Daarin is het niet de enige: ook concurrent AWS is van plan om personeel te ontslaan en door AI te vervangen.

Amazon-CEO Andy Jassy verklaarde dinsdag dat de AI-uitrol de komende jaren zal leiden tot een krimp van het bedrijfspersoneel. Ook Microsoft is volgens Bloomberg-bronnen bezig met een vergelijkbaar initiatief, waarbij duizenden banen in de sales-afdeling zullen verdwijnen.

De aanstaande ontslagronde volgt op eerdere bezuinigingen van Microsoft in mei. Toen raakten ongeveer 6.000 medewerkers hun baan kwijt. Het bedrijf verhoogt de investeringen in AI en wil daarmee zijn positie versterken. Nu het steeds meer afstand doet van OpenAI, de voormalige leverancier van de AI-tech die Copilot mogelijk maakte, moet dat wellicht ook wel.

Groot kapitaal voor datacenters

Microsoft trekt dit boekjaar naar verwachting 80 miljard dollar uit voor kapitaaluitgaven. Het grootste deel van dit bedrag gaat naar uitbreiding van datacenters, waaronder in Europa. Hiermee wil het bedrijf de begrenzing op AI-adoptie wegnemen.

Microsoft had in juni vorig jaar 228.000 werknemers op de loonlijst. Het bedrijf wilde geen reactie geven tegenover Bloomberg op de berichten over de komende ontslagrondes. Ook de precieze timing en omvang kunnen volgens bronnen nog wijzigen; de gebruikelijke slag om de arm bij dergelijke besluiten voordat ze definitief zijn.

De ontslagen worden naar verwachting begin volgende maand aangekondigd. Dit gebeurt kort na het einde van het boekjaar van Microsoft. Of alle banen die verdwijnen ook echt binnen sales zijn, is nog onduidelijk.

Microsoft is verre van de enige partij die in het eigen personeelsbestand snijdt dit jaar. IBM koos voor dezelfde stap, Intel en WordPress-maker Automattic ook.