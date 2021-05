Extreme Networks introduceert cloud-native netwerk visibility platform

Netwerkbedrijf Extreme Networks heeft vandaag de Extreme 9000 serie geïntroduceerd. Deze bestaat onder andere uit het Extreme 9920 netwerk visibility platform.

Het platform biedt bedrijven gedetailleerde data inzichten van gedistribueerde netwerkomgevingen en is flexibel genoeg om zich aan te passen aan veranderende eisen van gebruikers en nieuwere ontwikkelingen, zoals autonome auto’s, industriële IoT en 5G.

Flexibele en schaalbare oplossing

De meeste traditionele visibility tools zijn lastig in te zetten voor nieuwe scenario’s. 5G is bijvoorbeeld de eerste generatie van cellulaire technologieën, die gebouwd is op cloud-native principes. Omdat veel 5G toepassingen nog niet gedefinieerd zijn, is het belangrijk voor providers om tools te hebben die inzicht geven in gedistribueerde omgevingen. Daarnaast moeten deze tools ook flexibel genoeg zijn voor toekomstige toepassingen, zonder dure en tijdrovende infrastructuur upgrades.

Extreme 9920 biedt providers een schaalbare architectuur, die snel aan te passen is aan nieuwe behoeftes. Tegelijkertijd is het platform makkelijk te integreren met bestaande service provider omgevingen. Het is een zogenaamd “composable” besturingssysteem, dat verschillende microservices inzet. Daarbij kan de op Kubernetes gebaseerde architectuur gepatcht worden, zonder dat het systeem daarvoor eerst stopgezet hoeft te worden. Dit vergroot de betrouwbaarheid van het netwerk en vermindert operationele risico’s. Providers kunnen via de Extreme Visibility Manager overzichtelijk nieuwe opdrachten en procedures doorvoeren naar alle Extreme visibility devices, dankzij de intuïtieve graphical user interface. Hier krijgen ze ook inzicht in elk aspect van het netwerk. Zo wordt bijvoorbeeld data weergegeven op basis van geografische locatie. Gebruikers kunnen echter ook alle diensten die op het systeem draaien in de gaten houden.

“Met deze nieuwe slimme oplossing voor netwerkinzicht vermindert Extreme complexiteit en minimaliseert het de kans op fouten. De oplossing helpt serviceproviders eenvoudiger aanpassingen door te voeren en te schalen voor nieuwe use cases, zonder vooraf elk specifiek scenario te definiëren,” zegt Extreme Networks CTO Nabil Bukhari. “Onze expertise in het bouwen van zeer schaalbare, composable oplossingen voor inzicht zorgt ervoor dat Extreme uniek gepositioneerd is om te voorzien in het inzicht dat serviceproviders nodig hebben om zich voor te bereiden op een gedistribueerde, dynamische en datagedreven toekomst.”

