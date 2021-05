ExtremeCloud IQ CoPilot moet IT-admins werk uit handen nemen

Als netwerkadmin heb je soms je handen vol aan het bijhouden van alle meldingen die je krijgt over de staat van het netwerk. Niet alle meldingen zijn relevant, maar kosten toch tijd. Uiteindelijk kan dit allemaal een stuk efficiënter. Extreme Networks wil hier met het nieuwe ExtremeCloud IQ CoPilot een oplossing voor bieden.

Zoals de naam al aangeeft, is ExtremeCloud IQ CoPilot onderdeel van het cloudplatform van Extreme Networks. Het is een extra abonnement dat je af kan sluiten binnen die omgeving. Op dit moment is het een public beta, tegen het einde van dit jaar zou deze afgelopen moeten zijn. Gebruik je de Pilot-module van het platform van Extreme al, dan krijg je overigens automatisch toegang tot CoPilot.

AI en ML als basis

ExtremeCloud IQ CoPilot maakt gebruik van AI en ML om admins inzichten te geven. Het idee hierachter is dat deze modellen met je meedenken. Niet alleen op het gebied van het oplossen van problemen, maar ook bij het niet onnodig doorgeven van false positives. Volgens Extreme is CoPilot uitvoerig getraind en gekalibreerd en maakt het gebruik van explainable AI. Dat laatste is belangrijk volgens CTO Nabil Bukhari, omdat deze transparantie ervoor zorgt dat je het ook daadwerkelijk kunt vertrouwen.

Volgens Extreme Networks heeft ExtremeCloud IQ CoPilot het in 99 procent van de gevallen bij het juist eind heeft. Je krijgt dus maar in 1 procent van de gevallen een vals alarm. Het is de bedoeling dat je min of meer blind kunt en gaat vertrouwen op de meldingen en suggesties van CoPilot. Je moet hier onder de streep behoorlijk wat tijd en dus ook geld mee kunnen besparen.

Zoals aangegeven is ExtremeCloud IQ CoPilot op dit moment nog een publieke beta. Dit is niet omdat Extreme nog niet overtuigd is van de kwaliteiten ervan, maar heeft volgens het bedrijf te maken met de klantgerichte manier van productontwikkeling die het voorstaat. Tegen de tijd dat deze beta is afgelopen, eind 2021, zal CoPilot nog beter zijn geworden. Het is voor klanten mogelijk om feedback meteen door te geven tijdens de beta en de modellen op deze manier dus mede te helpen trainen. Nieuwe features komen pas nadat de publieke beta klaar is.

Hoe het werkt: van baseline naar inzichten

ExtremeCloud IQ CoPilot begint met het vaststellen van een baseline voor de netwerkomgeving waarin het actief is. Dat is uiteraard belangrijk om vervolgens afwijkingen te kunnen vaststellen en om vast te kunnen stellen waar een specifiek issue zich bevindt. Alleen dan is het mogelijk om de impact ervan te bepalen, de oorzaak vast te stellen en voorstellen te doen om het op te lossen. Op basis van deze inzichten kunnen de admins snel de nodige stappen zetten om de problemen op te lossen.

Op dit moment houdt CoPilot netwerkissues in zes verschillende categorieën in de gaten:

Wi-Fi Efficiency

Wi-Fi Capacity

Power over Ethernet (PoE) Stability

High Multicast-Broadcast

Uplink Efficiency

Dynamic Frequency Selection (DFS) Recurrence

Nieuwe categorieën zullen in de toekomst zeker worden toegevoegd.

Rol van trusted advisor

Uiteindelijk moet ExtremeCloud IQ CoPilot de rol van adviseur op zich nemen. Het is vooralsnog niet de bedoeling om CoPilot autonoom beslissingen te laten nemen. Hij heeft de rol van assistent van de admin. De mens houdt de controle. Mocht CoPilot een kritiek probleem ontdekken, waar de admin zelf ook niet meteen raad mee weet, dan is het mogelijk om te escaleren richting het Global Technical Assistance Center van Extreme Networks. Dit is mogelijk zonder uit de omgeving van CoPilot te gaan. Ook hier houd je dus het nodige overzicht en de nodige controle als admin.