Synology komt met DSM 7.0 en nieuwe C2 services

Synology lanceert DiskStation Manager 7.0 met nieuwe hybride cloud services en breidt het C2-platform uit met vier nieuwe cloud services.

Met de nieuwe update van DiskStation Manager (DSM) worden nieuwe hybride cloud services gelanceerd. Denk hierbij aan Active Insight, een grootschalige oplossing voor bewaking en diagnose van apparaten. Ook is er Hybrid Share, dat de flexibiliteit en synchronisatiemogelijkheden van C2 Storage combineert met oplossingen op locatie. Daarnaast wordt C2 Identity toegevoegd, een hybride cloud Directory as a Service, om domeinbeheer op verschillende locaties te vereenvoudigen. Verder is er nu ondersteuning voor volumes tot 1 PB en verbeterde beveiliging in de vorm van Secure SignIn voor eenvoudige tweefactorauthenticatie.

Uitbreiding van de services voor het C2-platform volgen direct na deze introducties. Nieuw zijn C2 Password, C2 Transfer en C2 Backup. Het zijn zelfstandige oplossingen die de mogelijkheid bieden wachtwoorden te beschermen, gevoelige bestanden te delen en endpoints en gemeenschappelijke SaaS cloudservices te backuppen.

Toenemende verspreiding van werkplekken en gegevensbronnen

“Er wordt voortdurend grote hoeveelheden ongestructureerde data gegenereerd. Die hoeveelheid groeit exponentieel,” aldus Philip Wong, CEO en oprichter van Synology. “Dankzij vier jaar ervaring met het uitrollen en uitvoeren van onze cloud service hebben we onze expertise in gegevensbeheer kunnen integreren met nieuwe technologieën. Dit levert innovatieve optimalisaties op die ons in staat stellen een betrouwbare en toch uiterst kosteneffectieve oplossing te bieden.”

Wereldwijd zijn er meer dan acht miljoen gegevensbeheeroplossingen van Synology geïmplementeerd, zegt het bedrijf. Alle zijn gebaseerd op het besturingssysteem DSM. “Als grootste NAS-besturingssysteem ter wereld biedt DSM een unieke combinatie van opslaginteroperabiliteit, mogelijkheden voor back-up en gegevensbescherming, en robuuste synchronisatie- en samenwerkingsoplossingen,” aldus het bedrijf. “Dit vormt een adequaat antwoord op de toenemende verspreiding van werkplekken en gegevensbronnen.” De eigen ontwikkelde addons, zoals Drive en de Active Backup Suite, worden volgens het bedrijf meer dan zes miljoen keer per maand gedownload.

DSM 7.0 wordt vrijgegeven op 29 juni. De nieuwe C2-oplossingen komen vanaf 13 juli beschikbaar.