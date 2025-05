Synology zet reuzenstap in enterprise storage met nieuwe PAS7700

Synology maakt tijdens een speciaal evenement bij Computex 2025 nog maar eens duidelijk dat het heel serieus werk maakt van de ambities op de zakelijke markt. Het kondigt er namelijk de nieuwe PAS7700, waarmee het de concurrentie wil aangaan met de gevestigde namen in de storagemarkt. Wij waren bij deze lancering, doen er in dit uitgebreide verhaal verslag van en analyseren de kansen voor Synology in de Tier 1-markt. Hoe groot is de stap die Synology hiermee zet? En gaat het hiermee ook grote stappen op de (groot-)zakelijke storagemarkt zetten?

Tot nu toe was het krachtigste en snelste apparaat in de line-up van Synology de FS6400, een all-flash server die geschikt is voor block- en file-workloads. Dat model kon en kun je oneerbiedig gezegd zien als een uit de kluiten gewassen DiskStation/RackStation. Dat zijn de modellen waar Synology groot mee is geworden en die hun weg hebben gevonden naar veel consumenten, SOHO-omgevingen en MKB’s. Natuurlijk liggen de prestaties van de FS6400 dankzij onder andere de twee Intel Xeon-CPU’s, de 24 SSD’s en de aanwezigheid van een 10Gb-ethernetaansluiting vele malen hoger dan bij de ‘normale’ modellen in de line-up. In de basis is het echter hetzelfde beestje, alleen dan met snellere opslagmedia en daarbij behorende randvoorwaarden.

De nieuwe PAS7700 is van een geheel andere aard en orde. Synology heeft dit product volledig vanaf de grond opgebouwd als end-to-end NVMe-opslagsysteem, waarbij het de eigen U.3 NVMe-SSD’s als startpunt heeft gebruikt. Het is de eerste NVMe-server die het bedrijf op de markt brengt. Het 4U hoge systeem maakt gebruik van twee 24-core AMD EPYC 7443P-CPU’s, 48 SSD’s en is geschikt voor aansluiting op 100Gb-netwerken. Het is mogelijk om tot 4x 100GbE toe te voegen en tot 12x 25 GbE. Er is dus in totaal 400 GbE beschikbaar, die je kunt verdelen in meerdere samenstellingen van 25GbE- en 100GbE-verbindingen. Die aansluitingen zitten er niet standaard op overigens, hiervoor zijn er optionele NIC’s verkrijgbaar.

De Synology PAS7700 is bedoeld voor inzet in een active-active configuratie (PAS staat voor Parallel Active Station). Hiermee hoeft er geen enkele downtime meer te zijn bij het upgraden van software of hardware. Failover bij problemen vindt plaats binnen vijf seconden. Let wel, dit is het best mogelijke scenario, bijvoorbeeld als er alleen maar read-operaties zijn. Zijn de systemen zware schrijftaken aan het uitvoeren zijn, dan duurt het langer dan vijf seconden, laat een woordvoerder van Synology ons desgevraagd weten. Dan moeten ook zaken zoals de geschreven data in de cache van het systeem goed afgehandeld worden.

Synology PAS7700 is bedoeld voor mission-critical workloads

Met de PAS7700 richt Synology zich op mission-critical workloads. Dit kunnen workloads zijn die file storage (NAS) of block storage (SAN) nodig hebben. De PAS7700 ondersteunt het allebei. Qua protocollen zien we dan ook NAS-protocollen SMB, NFS (en NFS over RDMA) voor file, maar ook SAN-protocollen iSCSI, NVMe-TCP, NVMe-FC en NVMe-RoCE voor block.

Synology richt zich met de PAS7700 op meerdere soorten workloads. Denk hierbij aan het draaien van containers, hypervisors en databases, maar ook gebruik in EDA-omgevingen waar chipontwerpen en dergelijke gemaakt worden. Synology claimt dat het systeem 2 miljoen 4K Random Read IOPS levert. Het haalt daarnaast een sequentiële leessnelheid van 30GB/s bij bestanden van 64 KB groot. Het zou hiermee ruwweg dezelfde prestaties moeten kunnen leveren als een NetApp AFF A800. Dat is overigens wel een model dat NetApp in 2018 lanceerde. Vergeleken met de voormalige vlaggenschepen van Synology zelf (de FS6400 en SA6400) is er een prestatieverbetering van 3x.

Het is mogelijk om meerdere PAS-modellen aan elkaar te koppelen, om zo een nog beter beschikbare en redundante omgeving op te bouwen. Hiermee is het mogelijk om synchronous replication te gebruiken. De PAS-systemen blijven in een dergelijke configuratie altijd exact dezelfde systemen. Dit is niet hetzelfde als snapshot replication. Daar zit altijd een zekere vertraging in. Met andere woorden, dat is niet synchroon. De minimale tijd tussen snapshots is een minuut of vijf.

Uitbreidbaar tot 1,65 PB

Synology plaatst de PAS7700 niet als op zichzelf staand systeem in het eigen aanbod. Het wil ook benadrukken dat het onderdeel kan zijn van een groter ecosysteem. Allereerst is het naar goed Synology-gebruik mogelijk om de opslag uit te breiden met uitbreidingsunits. Die zullen voor de PAS7700 door het leven gaan als PAX224. Er kunnen er in totaal zeven van aangesloten worden. Dit vindt plaats via een verbinding met een bandbreedte van 12Gb/s.

Iedere uitbreidingsunit voegt ruimte voor 24 NVMe-SSD’s toe. Een snelle rekensom leert ons dat er in totaal 216 SSD’s in dit uitgebreide systeem passen. Dat moet een totale ruwe capaciteit opleveren van 1,65PB, horen we van woordvoerders van Synology. Dat betekent dat de de Synology PAS7700 is voorzien van 8TB-SSD’s. Dit lijken op dit moment de enige SSD’s te zijn waar Synology de PAS7700 mee gaat uitrusten. Ook hier dus geen SSD’s van andere merken, al zal Synology deze ongetwijfeld door een van de OEM’s laten fabriceren.

Er zijn inmiddels ook al SSD’s met aanmerkelijk hogere capaciteiten dan 8 TB op de markt. Er zit dus nog rek in de maximale capaciteit van het systeem richting de toekomst. De reden dat Synology is begonnen met de SSD van 8 TB is volgens een woordvoerder die we spreken dat de PAS7700 in eerste instantie is gericht op gebruikers die flash willen die naast snel ook zo betrouwbaar mogelijk is en zo lang mogelijk meegaat. In de PAS7700 zit dan ook TLC NAND-flash. SSD’s met hogere capaciteiten gebruiken in het minder betrouwbare QLC NAND-flash. Dat is voor de mission-critical workloads waar Synology de PAS7700 voor heeft ontwikkeld niet de juiste keuze.

De woordvoerder die wij spreken geeft overigens wel aan dat Synology kijkt naar het toevoegen van modellen met QLC-flash. Synology kan echter niet zo snel schakelen als sommige grotere spelers in deze markt, dus moest keuzes maken en zich volledig richten op de PAS7700 zoals die nu is. Dat is wat ons betreft een verstandige keuze geweest.

Geen DSM maar PAM voor Synology PAS7700

Kijken we naar hoe het beheer van de PAS7700 plaatsvindt, dan wordt wederom duidelijk dat dit een fundamenteel ander beestje is. Het apparaat wordt namelijk niet beheerd via DSM. Synology heeft er een andere beheeromgeving voor gebouwd. Die gaat op dit moment door het leven als PAM, oftewel Parallel Active Manager.

Een blik op PAM is genoeg om te zien dat Synology het herkenbaar wil houden. Het design is precies hetzelfde als dat van DSM. Dat is slim, zeker als Synology de PAS7700 en latere PAS-modellen aan bestaande klanten wil verkopen. Het haalt meteen een stuk van de leercurve van een nieuw systeem af als je al weet hoe je er doorheen moet navigeren.

Voor nieuwe klanten zal de beheeromgeving van Synology echter ook vrij snel goed aanvoelen, schatten we in. Gebruiksgemak en overzichtelijkheid zijn altijd al belangrijke pluspunten geweest van beheeromgevingen van Synology. Enterprise-spelers zoals NetApp en Pure Storage hebben de laatste jaren ook grote stappen gezet in de vereenvoudiging van het beheer, maar dat gaat niet zo ver als Synology het met PAM doorvoert. Dit kan (en zal) uiteraard ook komen door het aantal mogelijkheden dat die gevestigde spelers in de enterprisemarkt meer bieden dan Synology, maar is ook zeker het gevolg van een ander conceptueel startpunt bij de ontwikkeling van de omgevingen.

In tegenstelling tot de hardware, waar de PAS7700 volledig opnieuw opgebouwd is, heeft Synology er bij PAM voor gekozen om een groot gedeelte van de software wel gewoon over te hevelen vanuit DSM. De woordvoerder die wij spreken geeft wel aan dat dit niet zomaar DSM is met andere functionaliteit, er is ook hard gewerkt om de prestaties te verbeteren. Zo zijn er behoorlijk wat verbeteringen doorgevoerd aan het filesystem. Dit was nodig omdat de prestaties van de PAS7700 dermate veel hoger liggen, dat er bottlenecks optreden, bijvoorbeeld bij het maken van snapshots.

Er komt nog meer dan Synology PAS7700

Met de aankondiging van de PAS7700, het eerste echte Tier 1-systeem van het bedrijf, opent Synology de aanval op de enterprise storagemarkt. Die aanval zal niet bij dit product blijven. Er komt namelijk ook nog een PAS3600 aan, wat meer gericht op Tier 2 data. Dit is geen NVMe- maar een SATA-gebaseerd systeem. Het is een 2U-model met 24 drives gebaseerd op Intel Xeon-processors. Hier zullen ook geen 100GbE-verbindingen op te vinden zijn. De uitbreidingsunit van de PAS3600 gaat de PAX212 heten.

Verder zien we in het rack bij de Synology-booth op Computex helemaal onderop nog een laatste product dat eraan komt. Het is de GS3400. GS staat hier voor GridStation. Dit is een scale-out opslagproduct voor file en object storage. Naast SMB en NFS ondersteunt het ook het S3-protocol. Object storage had Synology nog niet in het aanbod zitten, maar hoort er zeker met alle ongestructureerde data die tegenwoordig gebruikt wordt voor onder andere AI-doeleinden wel bij als je als bedrijf een serieuze rol wilt spelen in de enterprise storagemarkt. De Synology GS3400 kan doorschalen tot 48 nodes, met een minimum van 5 nodes. Dat vertaalt zich in maximaal 11,5 PB aan ruwe opslagcapaciteit.

Om de GS3400 goed op elkaar en het netwerk aan te kunnen sluiten, laat Synology tot slot ook nog de NS4825. Dat is een switch die vooraf geconfigureerd is om met de GS3400 samen te werken, met 48 25GbE-poorten en 8 100G QSFP-poorten.

Synology heeft een behoorlijk complete line-up

Synology heeft de afgelopen jaren heel veel werk verzet om stap voor stap van de consumenten- en prosumerhoek richting middelgrote bedrijven en nu ook richting enterprise-organisaties te bewegen. Het is een zeer gestage en doordachte strategie geweest. Het bedrijf werkt er al aan sinds 2017. Met de aankondigingen van deze week (die overigens allemaal nog niet te koop zijn), heeft Synology het aanbod op hoofdlijnen redelijk compleet. Ook voor de grotere organisaties zijn er nu meerdere producten.

Sterker nog, de PAS7700 is niet eens het eerste product waarmee Synology de enterprisemarkt wil bedienen, stipt Victor Wang in gesprek met ons aan. “De PAS7700 is eigenlijk niet stap 1 richting enterprise geweest, dat was de DP7400 eigenlijk al”, merkt hij op in gesprek met ons. Wang is als directeur van Synology verantwoordelijk voor een deel van Europa, waaronder Frankrijk en de Benelux. De DP7400 is een backup appliance die ook op AMD EPYC draait en een eigen beheerversie heeft, net zoals de PAS7700. Het zijn dus min of meer producten uit dezelfde familie. Wel met compleet andere gebruiksdoelen, maar aanmerkelijk krachtiger en anders dan de rest van het aanbod.

Kansen voor Synology PAS7700 bij bestaande klanten

Enterprise storageproducten ontwikkelen en bouwen is een onderdeel van de uitdaging die Synology aanging in 2017. Daar lijkt het in geslaagd te zijn. Maar daarmee is het bedrijf er nog (lang) niet. Het moet de producten ook nog daadwerkelijk aan klanten kunnen verkopen. Synology schermt graag met hoge percentages grote klanten die al producten van het bedrijf gebruiken. Zie hiernaast een slide uit de presentatie van eerder deze week.

Dit soort percentages zien er natuurlijk indrukwekkend uit en geven ook zeker aan dat Synology succes heeft bij grotere bedrijven. Het zijn echter wel grotendeels niet-enterprise producten die deze bedrijven hebben afgenomen. Synology moet die klanten dus gaan overtuigen dat ze hun bestaande spullen van NetApp, HPE, Dell of welke aanbieder dan ook kunnen gaan vervangen met producten zoals de PAS7700. Verder merken we nog op over deze percentages dat die bij leveranciers die zich alleen maar op enterpriseklanten richten nog veel hoger liggen. Die grote bedrijven gebruiken namelijk doorgaans zo gigantisch veel producten en diensten. Er kunnen dan ook veel leveranciers percentages van boven de 80 en vaak ook wel 90 procent claimen.

Nieuwe klanten binnenhalen op prijs

Maar goed, bij de bestaande klanten heeft Synology nu in ieder geval een compleet verhaal. Met name klanten die al vrij diep in het ecosysteem zitten en niet alleen maar ergens een DS- of RS-model hebben staan of hangen om de beelden van een paar camera’s op weg te schrijven, kunnen dit best eens interessant vinden. Zeker als ze overtuigd zijn van de gebruiksvriendelijkheid van de beheeromgeving op andere systemen. Dan kan het een doorslaggevende reden zijn om de overstap te maken.

Om überhaupt al aan tafel te komen bij volledig nieuwe klanten zal Synology heel hard hun best moeten doen. De storagemarkt staat niet bekend als de meest dynamische. Met uitzondering van de opkomst van Pure Storage in de afgelopen 15 jaar is er niet enorm veel wereldschokkends gebeurd. We zien de laatste tijd vooral een verschuiving van speeds and feeds naar het aanbieden van diensten waar de leverancier garant voor wil staan. Die worden soms SLA’s genoemd, soms garanties.

Natuurlijk zijn er innovaties geweest en verversen de storageleveranciers hun lijnen met enige regelmaat of voegen er modellen aan toe. Daar zal Synology ook een antwoord op moeten hebben. Gaat het mee in de 18-maandelijkse refresh cycle van een NetApp bijvoorbeeld? En kan het dat überhaupt wel? Als we deze vragen stellen aan Wang, krijgen we niet meteen een heel duidelijk antwoord. Dat is waarschijnlijk ook omdat het bedrijf nog vol in het opschalen zit van de productie van dit nieuwste model. Hij geeft wel aan dat niet alle klanten per se het allernieuwste nodig hebben, dus dat heel vaak verversen niet altijd per se nodig is.

Om interessant genoeg te zijn voor nieuwe (en bestaande) klanten, is er een knop waar Synology aan kan draaien en dat is die van de prijs. Wang geeft aan dat het dat ook zeker zal doen. “We gaan de FAS7700 aan een zeer scherpe prijs in de markt zetten, een heel eind onder de producten van andere aanbieders”, geeft hij aan. Dat moet Synology interessant genoeg maken om in overweging te nemen, is het idee.

Gaat het Synology lukken?

Tot slot hebben we onszelf de vraag gesteld of we denken dat het Synology gaat lukken om door te breken in de Tier 1-opslagmarkt. Zoals al aangegeven is deze markt niet enorm dynamisch en veranderlijk. Synology moet het daarnaast opnemen tegen bedrijven die vele malen groter zijn dan het zelf is. En de mogelijkheden van PAM zijn niet zo uitgebreid als van de besturingssystemen van de grote spelers.

Verder hebben deze grotere spelers allemaal een enorm netwerk van integratiepartners. Die zetten de producten en diensten van deze spelers in de markt en worden daarvoor beloond. Hoe gaat Synology ervoor zorgen dat de partners die het heeft voldoende verdienen als het vooral op een veel lagere prijs de producten in de markt gaat zetten? Wang realiseert zich dat dit een grote uitdaging wordt en dat Synology ook trainingen en dergelijke zal moeten aanbieden. Het zal het in eerste instantie waarschijnlijk vooral rechtstreeks via de distributeurs gaan spelen.

Of Synology mee kan met de opkomst van SLA’s en garanties, die het op basis van geluiden die wij uit de markt horen erg goed doen, is ook nog een vraagteken voor ons. Dat is iets heel anders dan dan producten bouwen. Aan de andere kant heeft Synology wel een beheeromgeving die bij uitstek geschikt is om extra modules eenvoudig op aan te bieden en aan en uit te zetten.

Niet overschatten maar ook zeker niet onderschatten

Al met al heeft Synology nog wel het nodige werk te doen om echt een plekje tussen de grote jongens te krijgen. Het zal afhankelijk zijn van hoe het dit oppakt of het lukt of niet. Een lage prijs alleen is in eerste instantie misschien opvallend en zal aandacht trekken. We weten echter ook dat het zeker bij mission-critical workloads bij veel organisaties vaak niet primair om prijs gaat. Synology zal dus een tweede ijzer in het vuur moeten leggen. Dat moet wat ons betreft de beheeromgeving en software in het algemeen zijn. Daarmee kan het zich duidelijk anders positioneren dan de Tier 1-conurrenten.

Overigens is Wang vrij bescheiden als het gaat om hoeveel marktaandeel hij wil. Hij is blij als Synology een of twee procent van het aandeel van NetApp kan afpakken. Dat zou voor een bedrijf van het formaat van Synology een enorme sprong voorwaarts zijn. Voor Synology is het wat ons betreft vooralsnog realistischer om de Tier 1 storagemarkt vooral wat breder en dieper te maken. Met de constante groei aan data gaan steeds meer bedrijven belangrijke dingen met die data doen. Die hebben dan behoefte aan een storageoplossing die daarbij past. Dan kan Synology met die lagere prijs maar ook een goed doorontwikkelde software stack best eens de juiste keuze zijn.

We zouden Synology in ieder geval niet te veel onderschatten. Het mag dan niet zo’n enorm groot bedrijf zijn, als je ziet wat ze in de afgelopen jaren hebben klaargespeeld op het gebied van productontwikkeling zit er wel een zeer duidelijke visie achter. Als je ons in 2017 had verteld dat Synology in 2025 met de PAS7700 een Tier 1-systeem zou aankondigen dat zich qua prestaties met een (weliswaar wat ouder) model van NetApp kan meten, hadden we je ook niet geloofd.

Lees ook: Probeer gratis het nieuwste high-end Synology backup-systeem, de DP7400