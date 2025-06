Synology introduceert compacte 4-bay DS425+ voor het MKB

Synology kondigt de DS425+ aan, een compacte 4-bay storage-oplossing die speciaal is ontworpen voor kleinere bedrijfsomgevingen. Het systeem biedt tot 80 TB aan ruwe opslag.

De DS425+ richt zich op gebruikers met specifieke opslagbehoeften. Het 4-bay systeem biedt een vaste opslagconfiguratie van maximaal 80 TB aan ruwe data. Dit is voldoende voor kleinschalige implementaties.

Voor netwerkconnectiviteit beschikt de DS425+ over een 2,5GbE-poort en daarnaast nog een 1GbE-poort. Tot slot biedt het systeem ondersteuning voor M.2 NVMe SSD’s voor SSD caching of high-performance all-flash configuraties.

Strenge compatibiliteit vereist

Synology hanteert bij de DS425+ opnieuw een strenge lijst van HDD’s die compatible zijn met deze NAS. Op dit moment staan hier enkel Synology HDD’s op, partners kunnen zich nog melden om hun schijven te laten valideren. Als de gebruikte harde schijven niet op de lijst staan, vervalt de mogelijkheid tot technische ondersteuning vanuit Synology. De schijven die compatible zijn zouden meer dan 7.000 uur aan rigoureuze tests hebben ondergaan. Het nastreven van een compatible systeem moet consistente prestaties en betrouwbaarheid garanderen.

Deze strikte aanpak zagen we eerder bij de DS925+, waarbij Synology ook alleen eigen of gevalideerde schijven toestaat. Er is een validatieprogramma beschikbaar voor harde schijf fabrikanten. Hiermee kunnen fabrikanten hun producten testen volgens dezelfde strenge standaarden die Synology hanteert. Het lijkt er echter op dat Western Digital en Seagate, de grootste fabrikanten van HDD’s hier vooralsnog geen gebruik van maken.

Veel zakelijke features beschikbaar via DSM

Het systeem draait op Synology’s DiskStation Manager (DSM) en biedt veelzijdige functies voor diverse bedrijfsbehoeften. Synology Drive transformeert het systeem in een private cloud. Dit maakt cross-platform toegang en site-to-site synchronisatie mogelijk voor gedistribueerde teams.

Active Backup Suite levert uitgebreide bescherming voor Windows, Linux en MacOS apparaten, virtuele machines en cloud-accounts. De oplossing biedt flexibele off-site backup-opties. Voor videobewaking zorgt Surveillance Station voor schaalbaar videomanagement met real-time intelligente analytics.

“De DS425+ biedt opmerkelijke prestaties en capaciteit voor zijn formaat”, zegt Michael Wang, Product Manager bij Synology. Deze NAS is weliswaar geschikt voor allerlei verschillende doeleinden, maar indien organisaties meerdere doeleinden willen configureren is een krachtigere specificatie mogelijk beter. Dit model wordt aangedreven door een Intel Celeron J4125, dat is niet de meest krachtige chip uit het portfolio.

Beschikbaar vanaf 4 juni

De DS425+ is vanaf 4 juni 2025 beschikbaar via het wereldwijde netwerk van partners en resellers van Synology.