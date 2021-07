Google Cloud en Ericsson stappen samen in edge-oplossingen voor 5G

Google Cloud en netwerkleverancier Ericsson gaan gezamenlijk edge-oplossingen en -toepassingen voor 5G ontwikkelen. Met deze oplossingen kunnen straks telecomoperators makkelijker 5G-diensten naar hun klanten brengen, zo is de bedoeling.

Dat de grote drie public cloudomgevingen op dit moment hun pijlen flink op 5G aan het richten zijn, is zo langzamerhand bekend. Google Cloud blijft natuurlijk niet achter. De public cloudaanbieder gaat daarom met één van de grootste leveranciers van 5G-netwerkapparatuur, het Zweedse Ericsson, samenwerken om ook zijn deel van de taart nog meer veilig te stellen.

De samenwerking tussen beide techgiganten moet uiteindelijk nieuwe 5G edge-oplossingen en -toepassingen opleveren waarmee telecomoperators nog makkelijker en sneller hun specifieke 5G-diensten naar zakelijke klanten kunnen brengen. Denk daarbij onder meer aan sensorgegevens uit fabrieken die ter plekke in een cloudomgeving kunnen worden geanalyseerd en zo in realtime onderhoudsmedewerkers op de hoogte kunnen stellen van (potentiële) problemen.

Koppeling 5G en Google Anthos

Concreet bestaat de samenwerking uit het combineren van de beste 5G-oplossingen van beide bedrijven in nieuwe direct toepasbare oplossingen. Beide partijen hebben hiervoor onlangs al succesvol de 5G-technologie van Ericsson met het cloudgebaseerde beheerde applicatieplatform Google Anthos weten te ‘onboarden’. Hierdoor beschikt dit applicatieplatform nu over de snelle 5G-connectiviteit om applicaties en workloads, onder meer voor analytics en AI, in edge- en on-premisesomgevingen te draaien.

Tip: Wat is Google Anthos? Is dit de moderne cloud infrastructuur die je zoekt?

Daarnaast gaan beide partijen al hun te ontwikkelen oplossingen en toepassingen testen in het D15 Labs center van Ericsson in Silicon Valley. Verder worden de oplossingen in een live-omgeving van de Italiaanse telecomoperator TIM getest.

De gezamenlijke oplossingen van Google Cloud en Ericsson gaan zich vooral richten op de automotive-sector, de fabricagesector en sectoren die efficiënter kunnen opereren door lagere latency en het dichterbij brengen van connectiviteit bij de fysieke locaties van bedrijven.

Eerdere samenwerking

Google Cloud en Ericsson werken trouwens al langer samen. Onder meer hebben zij gezamenlijke oplossingen ontwikkeld voor het optimaliseren ven telecomnetwerken en de migratie van applicaties. Dit op basis van cloud native containeroplossingen.

Wanneer de nu aangekondigde gezamenlijk ontwikkelde 5G edge-oplossingen en -toepassingen beschikbaar komen, is nog niet bekend.