Google vertelt eigen programmeurs hoe het AI moet gebruiken

In april zei CEO Sundar Pichai (foto) dat AI bij Google meer dan 30 procent van de code genereert. Nu geeft het richtlijnen vrij voor al zijn software engineers over hoe zij AI het beste kunnen toepassen in hun werk.

Dit meldt 9to5Google. Volgens een bron die op de hoogte is van de situatie, stuurde Google maandag 30 juni per e-mail aanbevelingen en best practices naar alle softwareontwikkelaars over het gebruik van AI.

Het uitgebreide document is opgesteld door collega-ingenieurs, gebaseerd op ervaringen binnen het bedrijf. De bedoeling is dat iedereen AI inzet om productiever te worden. Google hoopt dat dit leidt tot snellere iteratie en efficiëntere ontwikkeling.

De richtlijnen gaan in op het gebruik van AI-hulpmiddelen bij programmeren. Ze leggen ook uit wat de huidige generatie AI wel en niet kan. Google wil dat ingenieurs in het hele bedrijf begrijpen hoe systemen op basis van AI gebouwd worden. Een specifiek doel is dat teamleiders en managers leren hoe ze AI-integratie kunnen opnemen in hun teams.

Kunstmatige intelligentie breder verkennen

Het cijfer van 30 procent, dat in zes maanden met meer dan 5 procent is gestegen, verwijst naar code die AI genereert. Medewerkers controleren de code. In de nieuwe richtlijnen benadrukt Google dat nauwkeurigheid bij code-review, beveiliging en onderhoud behouden blijft. Ook raadt het bedrijf medewerkers aan om AI breder te verkennen dan alleen voor programmeren.

Met deze publicatie spreekt Google zich voor het eerst formeel uit over AI-gebruik in softwareontwikkeling, al nam het gebruik ervan intern al flink toe. Pichai liet eerder deze maand weten dat het gebruik van AI leidde tot een geschatte toename van 10 procent in ontwikkelsnelheid.

Dat AI een belangrijke rol speelt bij het schrijven van code weten we al langer. Nvidia CEO Jensen Huang verklaarde ruim een jaar geleden dat de manier waarop we software ontwikkelen een fundamentele verandering ondergaat dankzij AI. Hij gelooft dat AI, met name generatieve AI, de nieuwe programmeertaal wordt, waardoor iedereen software kan creëren met behulp van natuurlijke taalprompts in plaats van traditionele codering.