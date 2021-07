BigCommerce breidt e-commerceplatform uit naar Nederland

BigCommerce, een leverancier van Open SaaS e-commerceplatform, heeft zijn dienstverlening onlangs naar meerdere Europese landen uitgebreid. Ook bedrijven in Nederland kunnen nu met dit cloudgebaseerde e-commerceplatform hun verkoopactiviteiten verder uitbreiden.

Volgens BigCommerce is de uitbreiding van de dienstverlening in Europa een gevolg van de enorme toename van de internetverkoop in de regio. Hierdoor is het voor het e-commercebedrijf een logische stap zich actief in nog meer Europese landen te vestigen. Naast de komst van BigCommerce naar Nederland, worden nu ook vestigingen in Italië en Frankrijk geopend. De e-commerceleverancier was al actief in het Verenigd Koninkrijk.

Totale aanpassing aan lokale omstandigheden

Concreet betekent de komst van BigCommerce dat klanten straks met behulp van het Open SaaS e-commerceplatform hun eigen e-commerceactiviteiten makkelijke lokaal kunnen optuigen en aanpassen aan de eigen markt.

Het zakelijke e-commerceplatform, geschikt voor zowel internationale als lokale verkoopactiviteiten, biedt onder andere mogelijkheden om de online winkelomgeving in de lokale taal aan te bieden en de eindgebruikerservaring ook volledig op het lokale publiek af te stemmen. Andere eigenschappen zijn het toevoegen van lokale betaalmethodes en lokale valuta. Dit laatste gaat voor Nederland, Italië en Frankrijk natuurlijk niet op, aangezien het Eurolanden zijn.

Verdere integratie

Daarnaast kan het platform worden geïntegreerd met de oplossingen van lokale partners van BigCommerce. Verder is het Open SaaS platform zeer flexibel en schaalbaar, zodat klanten de mogelijkheden kunnen uitbreiden al naar gelang nu bedrijf groeit.