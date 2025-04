Nederlands mijn.host komt met soevereine public cloud

De Nederlandse hostingprovider mijn.host heeft een volledig soevereine public cloud gelanceerd. Het platform, dat volledig in Nederlandse datacentra draait, speelt in op de groeiende vraag naar lokale cloudoplossingen. Het moet een alternatief voor Amerikaanse opties zijn, waarbij het volledig onder Nederlandse en Europese wetgeving valt.

Door internationale spanningen en zorgen over data-eigendom zoeken bedrijven naar alternatieven binnen Europa. Marijn Vlug, oprichter van mijn.host, merkt deze verschuiving: “We hoorden steeds vaker de roep om een Nederlandse cloudoplossing. Wij besloten daar niet op te wachten, maar hier zelf mee te beginnen.”

Het verkeer op websites zoals European Alternatives is volgens de provider meer dan vertwintigvoudigd. Dit illustreert een duidelijke trend waarbij organisaties wegbewegen van Amerikaanse cloudproviders. De nieuwe cloudoplossing is specifiek ontworpen om aan deze behoefte te voldoen door volledige datasoevereiniteit te garanderen.

Controle en transparantie

De public cloud van mijn.host is gebouwd met datasoevereiniteit als uitgangspunt. Alle gegevens blijven binnen de Nederlandse grenzen en vallen onder lokale wetgeving. “Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan transparantie en controle over waar hun data staat en wie er toegang toe heeft”, aldus Vlug. “Met onze infrastructuur kunnen we die zekerheid garanderen.”

Naast de wettelijke voordelen biedt het platform ook praktische functies zoals eenvoudig serverbeheer via een eigen dashboard, configuratie van netwerken en firewalls in enkele klikken, en een flexibel prijsmodel waarbij klanten alleen betalen voor wat ze daadwerkelijk gebruiken. Bovendien draait de infrastructuur volledig op groene stroom.

Het platform is gebouwd op het open-source systeem Apache CloudStack, wat mijn.host de eerste Nederlandse provider maakt die deze technologie inzet voor een volledig Nederlandse cloud-infrastructuur.

“In de komende maanden breiden we het cloudplatform verder uit met onder andere object storage en managed Kubernetes”, zegt Vlug. Daarnaast belooft het bedrijf volledige API- en CLI-integratie, waardoor klanten hun workflows kunnen automatiseren en bestaande systemen naadloos kunnen koppelen.

Tip: ECOFED: Nederlands cloudproject voor Europese digitale soevereiniteit