Google biedt aangepaste zoekfunctionaliteit voor retailsector

Google geeft met de cloudgebaseerde en beheerde dienst Google Cloud Retail Search de retailsector een aangepaste versie van de Google Search engine. Winkelbedrijven kunnen hiermee hun producten meer voor het voetlicht brengen en klanten behouden.

Met de nu geïntroduceerde dienst Google Cloud Retail Search wil de techgigant klanten uit de retailsector helpen meer omzet te halen uit zoekopdrachten van klanten. Winkels kunnen hiermee voorkomen dat potentiële klanten al in het online zoekproces naar producten afhaken omdat zij via de zoekmachine producten niet kunnen vinden.

Uit onderzoek blijkt dat zogenoemd ‘search abandoment’ winkels jaarlijks ongeveer 254 miljard euro (300 miljard dollar) aan inkomsten kost. Ongeveer 94 procent van de respondenten geeft aan dat bij een zoekopdracht op een winkelwebsite niet ter zake doende producten krijgen voorgeschoteld. Daarnaast geeft ook 85 procent aan niet te kunnen vinden waar zij naar zoeken.

Functionaliteit Google Cloud Retail Search

Met de cloudgebaseerde en beheerde speciale zoekfunctionaliteit kunnen winkels ervoor zorgen dat klanten toch goed online de producten vinden waarnaar ze op zoek zijn. Google Cloud Retail Search moet online aankopen stimuleren. De dienst wordt in de website en de mobiele applicatie van een winkelbedrijf geïntegreerd, waarna machine learning wordt ingezet om exact te kunnen begrijpen waar klanten op de website naar zoeken.

Daarnaast zorgt de technologie ervoor dat het gedrag van individuele kopers op het internet wordt getraceerd, zodat makkelijker gepersonaliseerde zoekresultaten kunnen worden aangeboden. Ook zijn zogenoemde ‘auto-suggestions’ onderdeel van de dienst.

Overige retail-diensten

Google Cloud Retail Search is onderdeel van de Product Discovery Solutions for Retail suite aan diensten van Google Cloud. De geïntroduceerde dienst kan hierdoor worden geïntegreerd met andere cloudgebaseerde diensten voor de retailsector, zoals Recommendations AI and Vision Product Search. Ook deze diensten moeten shoppers meer gepersonaliseerde ervaringen bieden.

Google Cloud Retail Search is nu algemeen beschikbaar