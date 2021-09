AWS biedt meer inzicht in infrastructuur met Managed Grafana

AWS breidt de observabilitymogelijkheden voor infrastructuur- en applicatieomgevingen gestaag uit. Het nu geïntroduceerde Amazon Managed Grafana moet bedrijven meer inzicht geven en helpen bij het oplossen van technische problemen.

Amazon Managed Grafana is een beheerde versie van het bestaande open-source Grafana observability-platform van ontwikkelaar Grafana Labs. In samenwerking met de ontwikkelaar heeft de techgigant een beheerde versie vanuit zijn public cloudomgeving gemaakt.

Functionaliteit AWS Grafana

Het beheerde cloudgebaseerde observability-platform maakt het mogelijk data van logs, meetgegevens en tracering te analyseren. Deze drie datatypes worden vaak gebruikt voor het opsporen van technische problemen in infrastructuur en applicaties. Hiermee krijgen ze inzicht in specifieke events via de logs, trends die zich over langere tijd uitstrekken, via meetgegevens en in welke onderdelen van applicaties of infrastructuur de problemen zich voordoen. Dit laatste natuurlijk via traces of traceringen.

AWS Managed Grafana analyseert de drie gegevenstypes en transformeert de hierin opgeslagen informatie in duidelijke grafieken en geeft tevens notificaties. Hiermee kunnen beheerders vervolgens snel eventuele problemen ontdekken. Ook biedt de tool inzicht in de daadwerkelijke ‘root’ oorzaken van problemen en geeft de beste manier voor het oplossen ervan.

Eenvoudiger te gebruiken

De beheerde versie maakt de open-source Grafana-tool makkelijker te gebruiken, zo geeft AWS aan. Voorheen moesten AWS-klanten Grafana deployments in hun cloud instances opzetten, wat vaak een tijdrovend proces was. Met de beheerde versie gaan zij aan het hele uitrolproces voorbij en kunnen zij binnen enkele minuten de tool uitrollen in hun cloudinfrastructuur. Ook voert de beheerde versie automatisch onderhoud uit, zoals het opzetten van meer storagecapaciteit wanneer er steeds meer data voor analyse moet worden verwerkt.

Daarnaast biedt AWS Managed Grafana ook meer securitymogelijkheden, zoals het automatisch versleutelen van de te onderzoeken gegevens en het automatisch uitrollen van security patches in Grafana-deployments. Ook integreert de beheerde observability-dienst met andere AWS-tools die het risico op datalekken moeten voorkomen.

Verder is het nu ook mogelijk om makkelijk te schakelen tussen de uitgebreide commerciële versie van Grafana en de beheerde AWS-dienst. Hierdoor krijgen zij vanuit de AWS-dienst, de open-source versie van Grafana, toegang tot diverse andere mogelijkheden van de tool.