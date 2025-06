OpenAI-personeel onder druk, Meta biedt torenhoge tekenbonussen

OpenAI gaat zijn beloningsstructuur herzien nadat meerdere toponderzoekers zijn overgestapt naar concurrent Meta.

In een interne Slack-memo verzekert Mark Chen, hoofd onderzoek bij OpenAI, het personeel dat het bedrijf zich actief inzet om het team bijeen te houden. Volgens een intern Slack-bericht, ingezien door techmagazine Wired, omschreef Chen het vertrek van collega’s als een persoonlijke aanval. Hij gaf aan dat het voelde alsof er bij hen was ingebroken en iets waardevols was meegenomen.

De boodschap kwam kort nadat Meta-CEO Mark Zuckerberg vier senior onderzoekers van OpenAI aantrok voor het superintelligence lab. Chen gaf aan dat hij samen met CEO Sam Altman (foto) en andere topmensen intensief gesprekken voert met medewerkers die aanbiedingen van buitenaf ontvangen. Volgens hem is OpenAI proactiever dan ooit, wordt de compensatie herzien en worden creatieve manieren onderzocht om talent te behouden.

Gelijke behandeling personeel blijft belangrijk

Ondanks de inspanningen om medewerkers te overtuigen te blijven, onderstreepte Chen dat hij waarde hecht aan eerlijkheid. Personeelsbehoud mag niet ten koste gaan van gelijke behandeling binnen het team, stelde hij.

De concurrentiestrijd om AI-specialisten nam de afgelopen maanden flink toe in Silicon Valley. Altman gaf in een podcast aan dat Meta extreem hoge tekenbonussen biedt, volgens hem tot 100 miljoen dollar. Bronnen binnen OpenAI bevestigen dat die bedragen in sommige gevallen kloppen. Zuckerberg zou persoonlijk betrokken zijn bij het benaderen van kandidaten, aldus berichten in The Wall Street Journal.

Een bron bij Meta bevestigde tegenover Wired dat de focus bij hun wervingscampagne ligt op onderzoekers van OpenAI en Google. Volgens diezelfde bron is er formeel geen uitbreiding van salarisschalen, maar is er in de praktijk geen bovengrens meer voor uitzonderlijk talent.

Onrust bij OpenAI

Binnen OpenAI is de onrust voelbaar. Medewerkers werken volgens bronnen soms tachtig uur per week. Om het team ademruimte te geven, sluit het bedrijf komende week grotendeels de deuren. De directie blijft echter doorwerken. Chen en andere leiders riepen het team op om zich niet te laten opjagen door externe druk. Ze boden zich aan als aanspreekpunt voor wie twijfelt.

Chen uitte daarnaast zorgen over de kortetermijnfocus binnen OpenAI en pleitte voor hernieuwde aandacht op het langetermijndoel. Dat blijft het realiseren van kunstmatige algemene intelligentie. Botsingen met Meta noemde hij daarbij slechts een zijpad. Sam Altman reageerde met lof voor Chens leiderschap en sprak zijn dankbaarheid uit voor diens inzet.