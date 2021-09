Oracle komt met gratis OCI-trainingen en -certificeringsexamens

Na de gratis hulp bij migraties naar Oracle Cloud Infrastructure (OCI), komt Oracle nu met nog meer gratis aanbod om organisaties te verleiden zich in haar cloudomgeving te verdiepen. Vanaf vandaag kun je namelijk gratis OCI-trainingen volgen. Daarnaast worden ook certificeringstests voor een bepaalde tijd gratis.

Eerder dit jaar schreven we over Oracle Cloud Lift. Deze ondersteunt organisaties die naar OCI willen migreren. Dit doet het middels het aanbieden van technische kennis bij het daadwerkelijke migreren, maar ook met ondersteuning. Het gaat echter niet alleen om de daadwerkelijke migratie naar OCI. Het is ook zaak dat de mensen van een organisatie voldoende kennis en kunde hebben rondom OCI om er ook echt mee te werken. Daar laat je medewerkers over het algemeen trainingen voor doen en certificeringen voor halen. Zowel de trainingen als de examens/tests waarmee je certificeringen behaalt, zijn vanaf vandaag ook gratis.

Toegang tot complete catalogus

Op het gebied van trainingen heb je als organisatie toegang tot het volledige aanbod OCI-aanbod. Dit is verspreid over meerdere niveaus en meerdere rollen en wordt in 13 talen aangeboden. Daarnaast kun je gratis oefenen in een live OCI-omgeving. Live sessies van Oracle-specialisten zijn eveneens toegankelijk. Tijdens deze sessies draait het vooral om het delen van best practices, maar er wordt ook persoonlijke feedback gegeven. Zoek je een nieuwe baan, dan vind je binnen het nieuwe programma ook informatie waarmee je verder kunt.

Op het gebied van certificeringsexamens ontvang je begeleiding van Oracle van begin tot eind. Dat wil zeggen, van voorbereidende cursussen tot het daadwerkelijke examen en de certificering. Een van de examens die Oracle specifiek benoemt, is die voor Oracle Autonomous Database. Dat is een van de paradepaardjes van het bedrijf natuurlijk. Daarnaast zijn er nog 10 gratis beschikbaar. Via deze link lees je meer over dit initiatief.

Op het gebied van de examens is er echter wel een beperking. Die zijn gratis tot 31 december van dit jaar. De trainingen zijn vooralsnog blijvend gratis.

