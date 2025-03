Meer Oracle Cloud en AI bij Oracle Red Bull Racing in 2025

Oracle Red Bull Racing breidt het gebruik van Oracle Cloud en AI-technologieën uit voor het nieuwe seizoen. Het team implementeert onder andere AI in de pitwall en standaardiseert de Oracle-virtualisatie van fabriek tot circuit.

Het Formule 1-team van Oracle Red Bull Racing zegt zijn technologische voorsprong te versterken door nog meer gebruik te maken van Oracle’s cloudtechnologie. Volgens Christian Horner, CEO en Team Principal van Oracle Red Bull Racing, is de technologische voorsprong sinds de start van de samenwerking met Oracle cruciaal gebleken voor de overwinning.

Generatieve AI in de pitwall

Het nieuwe seizoen, komt met nieuwe Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Zo zal er gebruik worden gemaakt van nieuwe OCI Compute A2 en A4 Flex shapes, waarmee de simulatiesnelheden met 10 procent toenemen. Dit stelt het team in staat om nog meer race-scenario’s te testen en betere beslissingen te nemen op de racedagen.

Generatieve AI zal dan weer processen in de pitwall moeten versnellen. Teams hebben na een race slechts 30 minuten om protest aan te tekenen tegen een straf. De technologie kan hier een belangrijke rol spelen in het analyseren van duizenden pagina’s regelgeving en bij het schrijven van een goed onderbouwde zaak.

Gestandaardiseerde infrastructuur

Vanaf dit seizoen draait alle trackside infrastructuur van het team op Oracle Virtualisatie, Oracle Linux en Oracle Cloud Native Environment. Dit zorgt voor een naadloze integratie tussen de werkzaamheden in de fabriek, op het circuit en op afstand. Het eindresultaat moet een aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen zijn.

De ontwikkeling van de nieuwe hybride motor voor 2026 door Red Bull Ford Powertrains wordt ook ondersteund door OCI. Daar gingen we al eens uitgebreid over in gesprek met Matt Cadieux, de CIO van Oracle Red Bull Racing. Het artikel vind je hier.