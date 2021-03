Oracle Cloud Lift biedt gratis hulp bij migratie naar OCI

Er is Oracle veel aan gelegen om haar cloud-positie zo snel mogelijk zo stevig mogelijk te maken. De afgelopen maanden zagen we daar al meerdere voorbeelden van. Of dat nu een samenwerking met Red Bull Racing is, de vereenvoudiging van de Autonomous Data Warehouse of de introductie van nieuwe edge-devices voor hybride cloudomgevingen met Roving Edge Infrastructure, het bedrijf blijft het gaspedaal indrukken. Vandaag kondigt Oracle wederom iets nieuws aan, Oracle Cloud Lift. Dit moet het nog aantrekkelijker maken om Oracle Cloud Infrastructure (OCI) te gaan gebruiken.

Als je als organisatie de overstap wil maken naar de cloud, komt er nogal wat op je af. Een van de voornaamste hoofdpijndossiers is doorgaans de migratie van de huidige omgeving naar de cloudomgeving. Welke workloads draaien daar goed en welke niet? Welke moet ik refactoren of misschien wel helemaal met pensioen sturen? En wat kost dat allemaal wel niet? Dat soort vragen moeten beantwoord worden.

Om (onder andere) dat soort vragen te beantwoorden en om migraties zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen, komt Oracle nu met Cloud Lift. Deze nieuwe dienst biedt namelijk gratis cloud engineering resources en tech support, lezen we in het persbericht dat Oracle erover uitstuurde. Op zich is het niet zo vreemd dat Oracle deze diensten aanbiedt. Er zijn zoveel partijen die ondersteuning bieden bij cloudmigratie. Wel opvallend is dat Oracle deze diensten gratis aanbiedt voor bestaande en nieuwe OCI-klanten. Dat is toch niet helemaal conform het oude imago van Oracle.

Eén aanspreekpunt

Oracle Cloud Lift heeft uiteraard als doel om de overstap naar OCI zo interessant mogelijk te maken. Het idee is dan ook dat het Cloud Lift-programma klanten niet alleen ondersteunt, maar ook ontzorgt. Oracle fungeert hier als single point of contact voor alles wat te maken heeft met de migratie van hun omgevingen naar OCI. Je kunt dan denken aan prestatieanalyses voor workloads, architectuur van applicaties, maar ook de daadwerkelijke migratie en ondersteuning bij het live gaan van de nieuwe omgeving.

De belofte van Oracle met betrekking tot Cloud Lift is dat het klanten helpt tot de workloads draaien. Daarnaast belooft het bedrijf om de mensen die de nieuwe omgeving moeten beheren en onderhouden te trainen. Op deze manier vergaren deze mensen de kennis en expertise om de omgevingen ook richting de toekomst te kunnen blijven draaien. Tot slot besparen klanten ook op de kosten van een migratie, als dit soort ondersteuning gratis is.

Of Cloud Lift nieuwe en bestaande klanten overhaalt om de overstap te wagen, zal moeten blijken. De nieuwe dienst onderstreept in ieder geval nog maar eens hoeveel er Oracle aan gelegen is om klanten op OCI over te laten stappen.