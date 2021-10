VMware Edge richt zich op apps in edge-omgevingen

VMware heeft zijn portfolio voor edge-omgevingen verder uitgebreid. De introductie van VMware Edge helpt bedrijven met het makkelijker uitrollen van hun applicatie-omgeving naar zowel de ‘near’- als de ‘far’ edge.

Bedrijven moeten zich voor hun applicaties en bijbehorende data niet alleen meer richten op multicloudomgevingen. De rand van het netwerk, de edge, wordt steeds belangrijker. Workloads, zoals applicaties en bijbehorende of verzamelde data, bevinden zich steeds dichter bij de locaties waar data wordt gegenereerd of toegepast.

‘Near’- en ‘far’ edge-locaties

De virtualisatiespecialist formuleert voor bovenstaande ‘edge-native’ workloads twee aparte locaties: near- en far edge. De zogenoemde ‘near-edge’ is de omgeving waar bedrijven hun workloads plaatsen en afleveren tussen de gebruikte cloudomgeving en de bewuste locatie op afstand. Een ‘far-edge’ is de locatie waar workloads met de minste afstand tot de endpoints worden geplaatst.

Daarnaast moeten hiervoor onderliggende netwerk- en over-the-top (OTT)-diensten worden geleverd. Denk hierbij aan private connectivity-diensten, multi-access edge computing en OTT-diensten als SASE voor security. Het moet geheel worden beheerd via een centrale omgeving, inclusief observability-, configuratie-, installatie- en diverse andere beheerfunctionaliteit voor alle edge-locaties.

VMware Edge

VMware wil het beheer van deze edge-omgevingen voor zijn klanten vergemakkelijken en komt hiervoor met zijn VMware Edge-portfolio. Concreet is VMware Edge een verzameling geïntegreerde oplossingen om edge-native applicaties of andere workloads te beheren en te beveiligen voor meerdere cloudomgevingen, waar deze zich ook mogen bevinden. Zowel aan de near- als aan de far edge.

Diverse onderdelen

Het portfolio is een samenstelling van diverse edge-oplossingen. Het betreft het nieuwe VMware Edge Compute Stack, VMware SASE en het VMware Telco Cloud Platform.

VMware Edge Compute Stack is een stack geïntegreerde oplossingen voor virtuele machines (vm’s) en containers voor het moderniseren en beveiligen van cloudapplicaties voor de far edge. Deze oplossing komt in drie varianten: Standard, Advanced en Enterprise. De virtualisatiespecialist is van plan ook een lichte versie van VMware Edge Compute Stack te bouwen. Hiermee biedt het dan een kleine edge-omgeving voor lichte applicaties.

VMware SASE biedt SD-WAN-functionaliteit in combinatie met cloudgebaseerde securityfunctionaliteit. Onderdeel hiervan zijn cloudgebaseerde websecurity, zero trust netwerktoegang en firewalls. Deze diensten worden as-a-service afgeleverd voor zowel near- als far edge-omgevingen vanuit een wereldwijd netwerk van PoP’s.

Het VMware Telco Cloud Platform biedt vooral mogelijkheden voor telecomoperators. Deze oplossing biedt telecomoperators de mogelijkheid edge-diensten uit te rollen vanuit hun 4G/5G core-omgeving tot aan de Radio Access Network (RAN)-omgeving of mobiele basisstations. Hierdoor kunnen telecomoperators makkelijker diverse OTT-diensten leveren aan hun uiteindelijke eindgebruikers. Of dit nu voor bedrijfsomgevingen is of voor consumenten.

Samenwerking met partners

Naast het specifieke VMware Edge-portfolio, werk de virtualisatiegigant op edge-gebied ook samen met partners. VMware Edge is onder meer geschikt voor de hardware-oplossingen van Dell Technologies, in het bijzonder diens robuuste VxRail D Series-infrastructuurtoepassingen. Ook is VMware Edge ‘native’ geschikt voor diverse infrastructuurtoepassingen van fabrikant Lenovo. In het bijzonder de Lenovo ThinkSystem SE350 Edge Servers. Verder is VMware Edge heel geschikt voor de IoT software-oplossingen van SmartHub.ai.