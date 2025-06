VMware-spinout Omnissa breidt App Volumes uit naar fysieke pc’s

Omnissa, het onafhankelijke bedrijf dat de voormalige eindgebruikerscomputingdivisie van VMware overnam, paste zijn App Volumes-product aan. Het werkt nu ook op fysieke pc’s, in plaats van enkel op virtuele machines.

Bedrijven kiezen vaak voor desktopvirtualisatie (VDI) omdat ze actief zijn in streng gereguleerde sectoren. Of bij overheidsinstellingen met hoge beveiligingseisen. Zelfs goed beheerde desktops die gebruikers geen software laten installeren, voldoen daar soms niet. VDI-aanbieders ontwikkelden daarom oplossingen om desktopapplicaties uit te rollen op virtuele machines, in overeenstemming met bedrijfsbeleid.

App Volumes verpakt applicaties op een manier die just-in-time levering aan virtuele desktops mogelijk maakt. Dat is van belang, omdat sommige programma’s lang nodig hebben om te installeren. Gebruikers op virtuele machines kunnen zich die wachttijd vaak niet veroorloven.

Omnissa boort bredere markten aan

Virtuele desktops vertegenwoordigen echter maar zo’n vijf procent van het wereldwijde aantal pc’s. Om verder te groeien, boort Omnissa nu bredere markten aan. Dit meldt The Register.

Daarom is App Volumes aangepast zodat het ook applicaties kan uitrollen op fysieke pc’s. De technologie werkt door alle bestanden die een desktopapp nodig heeft samen te brengen in een virtuele harde schijf (VHD), die Windows vervolgens aanmaakt alsof het een gewone externe schijf is – maar zonder die zichtbaar te maken zoals bij een aangesloten USB-stick zou gebeuren. Windows ziet simpelweg de benodigde bestanden om de applicatie te draaien, met hulp van een App Volumes-agent.

Omnissa ontwikkelde daarnaast automatiseringstools voor applicatieverspreiding. Het wil zo de concurrentie aangaan met software zoals Microsoft Endpoint Configuration Manager. Het bedrijf verwacht dat zijn kansen toenemen zodra het volledige beheer van de levenscyclus van desktopapplicaties beschikbaar is.

Omnissa is niet de enige die technologie voor VDI-toepassingen inzet op fysieke pc’s. Directe concurrent Citrix doet dit al.

Daarnaast is het bedrijf ook een partner van Nutanix, net als Citrix. Opvallend is dat Omnissa, voortgekomen uit VMware, zijn producten nu laat draaien op de AHV-hypervisor van Nutanix. Vorige week kondigde het bedrijf ook aan dat het nu samenwerkt met het Singaporese Arcfra en diens Virtualization Engine (AVE).