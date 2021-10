Google traint cloudvaardigheden met Google Cloud Skills Boost

Google Cloud wil helpen het tekort aan goed opgeleide cloudspecialisten aan te pakken en introduceert hiervoor een nieuw online trainingsprogramma. Google Cloud Skills Boost moet beheerders meer skills geven voor het bouwen en onderhouden van grootschalige cloudprojecten.

Bedrijven stappen steeds vaker over naar de cloud, maar lopen nogal vaak tegen het grote tekort aan goed opgeleide specialisten aan. Google wil nu iets aan dit tekort doen en introduceert hiervoor een nieuw online opleidingsprogramma.

Concreet leren deelnemers aan het Google Cloud Skills Boost-programma de belangrijkste vaardigheden en kennis die bij het bouwen, uitrollen en onderhouden van grote cloudprojecten komen kijken. Vooral op gebieden als AI, machine learning, data analytics, applicatieontwikkeling, security en cloudarchitecturen.

Inhoud Google Cloud Skills Boost

Het programma biedt meer dan 700 online hands-on labs, op rollen gebaseerde trainingen en certificatiebronnen. Hieronder vallen ook 16 nieuwe leerpaden voor op dit moment veelgevraagde kennis, volgens de techgigant.

Onderdelen die worden behandeld zijn onder andere hoe te starten met Google Kubernetes Engine (GKE), wat doet Google met machine learning en hoe bereid ik mij voor op het Professional Cloud Architect Certification-examen.

Deelnemers kunnen de leertrajecten naar eigen inzicht samenstellen en aanpassen, hun vooruitgang in de gaten houden en de opgedane kennis valideren met skill badges. Deze kunnen zij dan in hun cv opgeven om toekomstige werkgevers van hun kennis te overtuigen. Dit moet hen natuurlijk ook verder in hun carrière vooruithelpen.

Overige details

De content van de trainingen is zowel in het Engels als in het Japans beschikbaar. Andere talen worden ook verwacht. Deelnemers krijgen tot 6 november één maand gratis toegang tot het opleidingsprogramma. Daarnaast worden begin december van dit jaar twee gratis online events georganiseerd waarbij deelnemers vragen kunnen stellen aan experts van Google en met elkaar van gedachten wisselen over de leerstof.