Veritas InfoScale mikt op Kubernetes-gekleurde toekomst

Op KubeCon kondigt Veritas aan dat InfoScale vóór het einde van 2021 in Kubernetes containers uitgerold kan worden.

Veritas InfoScale is een software defined storage-oplossing (SDS) voor cloudapplicaties en -data. Eind 2020 breidde Veritas het portfolio uit met een InfoScale Container Storage Interface (CSI) driver. Sindsdien is de SDS-oplossing bruikbaar om de storage van data en applicaties in Kubernetes-omgevingen op een grootzakelijk, veilig niveau te beheren.

De statische of dynamische toebedeling van volumes is per applicatie instelbaar. InfoScale houdt een oogje op de status en het gebruik van volumes, netwerk en serverinfrastructuur om te verzekeren dat applicaties niet worden verhinderd in het afschrijven van data. Wanneer InfoScale de uitval of onbereikbaarheid van een volume, netwerk of server diagnosticeert, krijgt Kubernetes een seintje om de pod opnieuw op te starten. Data blijft stromen; uptime wordt relatief goed verzekerd.

De volgende stap

Op KubeCon 2021 kondigt Veritas een reeks Kubernetes-gerichte updates aan, te verschijnen in InfoScale 8 en ter bevordering van InfoScale’s geschiktheid voor Kubernetes-omgevingen. De release wordt later dit jaar beschikbaar. Een van de toevoegingen, de mogelijkheid om InfoScale als Kubernetes container uit te rollen, is misschien wel het meest meldenswaardige van al. Waarom?

Zoals eerdergenoemd biedt InfoScale op het moment van schrijven een adequate basis voor het storagebeheer ván Kubernetes-omgevingen. Data van Kubernetes nodes, pods en applicaties wordt via een Container Storage Interface (CSI) driver in de juiste banen naar InfoScale’s storage hardware geleid. InfoScale draait dus niet ín een Kubernetes cluster, maar daaronder. Hier brengt de aankomende release verandering in.

Voor het einde van het jaar wordt het mogelijk om InfoScale in Kubernetes containers uit te rollen. In dit geval opereren delen van InfoScale binnen Kubernetes nodes en pods – en dus direct naast de applicaties waarvoor de storage dient.

Voordelen zijn legio. Aansluiting van applicaties op storage versimpelt, want de storage en applicaties draaien parallel. Ook zijn volumes nauwkeuriger mee te schalen met de benodigdheden van een applicatie. En aangezien zowel storage als applicaties via dezelfde container benaderbaar worden, vereenvoudigt het lifecycle management van Kubernetes clusters, nodes en pods.

Beschikbaarheid via Red Hat

Een woordvoerder van Veritas voegt toe dat InfoScale vanaf versie 8 voor het eerst beschikbaar wordt gemaakt als certified Red Hat container application en Red Hat OpenShift Operator. Ergens in de komende maanden verwachten we de Red Hat-versies in Red Hats Ecosystem Catalog.

Tip: Wat is Kubernetes en waarom verovert het de wereld?