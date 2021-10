Update IFS Cloud biedt sectorspecifieke mogelijkheden

IFS heeft onlangs zijn IFS Cloud-platform een update gegeven die meer zakelijke en innovatieve functionaliteit moet brengen. Naast nieuwe duurzaamheids-, datavisualisatie- en user interface-mogelijkheden, zijn ook enkele meer afdelings- en branchespecifieke mogelijkheden toegevoegd.

De update focust onder meer op het meten en tonen van duurzaamheid. De hiervoor toegevoegde functionaliteit moet klanten helpen bij het verzamelen van data over duurzaamheid waarmee ze hun compliance op dit gebied kunnen aantonen. Daarnaast kunnen zij ook hiermee hun prestaties op milieugebied en duurzaamheid toetsten aan diverse duurzaamheidstandaarden. Deze IFS Cloud Sustainability Hub is nu beschikbaar en kan ook in Microsoft Teams worden geïntegreerd.

Een andere upgrade is er voor het beter visualiseren van data. De nieuwe Advanced Analytics-functionaliteit gebruikt modulaire analysemodellen voor het duidelijk weergeven van relevante informatie. Eindgebruikers kunnen data eenvoudig in een gedetailleerde grafische weergave visualiseren. Dit moet het gebruik van en het inzicht in relevante data voor meer eindgebruikers mogelijk maken, zo geeft IFS aan.

De vernieuwde user experience van IFS Cloud biedt onder meer nieuwe branding-mogelijkheden. Hierdoor kunnen bedrijven makkelijker hun eigen look & feel toepassen, wat prettiger moet zijn voor de uiteindelijke eindgebruikers binnen de organisatie. Daarnaast kunnen deze eindgebruikers nu data, inzichten, acties en transacties op één lak onderbrengen.

Afdelings- en branchespecifieke functionaliteit

De nieuwe versie van IFS Cloud biedt ook enkele branchespecifieke mogelijkheden. Voor de HRM-afdeling biedt het platform nu de mogelijkheid standaard en out-of-the box-functionaliteit, zonder configuratie of modificatie, te gebruiken. Onder meer op het gebeid van werving, onboarding en ontwikkeling van eigen medewerkers.

Daarnaast biedt de recente update meer functionaliteit voor de maakindustrie. In de update van IFS Cloud zijn een aantal nieuwe API’s beschikbaar die fabrieksmachines met IFS Cloud verbinden. Hierdoor krijgen bedrijven realtime inzicht in hun supplychain en productie en kunne deze vervolgens beheren. Deze nieuwe Intelligent Asset Monitoring en Maintenance-functionaliteit gebruikt onder meer machine learning voor het beter voorspellen van onderhoudswerkzaamheden en deze efficiënter te laten verlopen.

Verder zorgt Update Studio er nu voor dat bedrijven de verschillende release-updates van IFS Cloud kunnen analyseren en begrijpen welke impact deze kan hebben op configuratie of maatwerk, voordat ze wijzigingen aanbrengen.

De Dispatch Console, onderdeel van IFS Cloud for Service Management, beschikt nu over mogelijkheden op basis van vier gebruikersprofielen van ‘dispatchers’. Deze profielen variëren van gebruikers die vertrouwen op grotendeels geautomatiseerde processen tot gebruikers die complete processen van begin tot eind handmatig afhandelen. IFS Cloud geeft nu elk gebruikersprofiel de mogelijkheid ervoor te zorgen dat zij hun ‘Moment of Service’ aan klanten kunnen leveren.

