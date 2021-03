IFS Cloud volledig nieuw, maar toch vertrouwd

Af en toe is het nodig om als leverancier je aanbod wat aan te passen aan de wensen van de markt. Soms moet je dit iets rigoureuzer doen. Bij IFS hebben ze het de afgelopen jaren echter zeer grondig aangepakt. Daar hebben ze met IFS Cloud recent een volledig nieuw platform in de markt gezet. Of toch niet? Zoals we zullen zien, ligt het in de praktijk iets genuanceerder. We gingen in gesprek over IFS Cloud met Darren Roos, de CEO van IFS en met Frank Beerlage, de General Manager van IFS voor de Benelux.

IFS heeft sinds 2018 een enorme transformatie doorgemaakt. Als je wordt gezien als (onder andere) een ERP-leverancier, is het altijd al lastig om een beetje hip en sexy over te komen als merk, maar bij IFS waren ze ook nog eens laat met een cloudaanbod en was er een sterke versnippering in operationele regio’s, aanbod en versies van IFS Applications, de centrale suite van het bedrijf. Er werd relatief veel customisation toegepast, waardoor updates van oudere naar nieuwere versies van de suite vaak lastig of niet te doen waren.

Verder specialiseert IFS zich in specifieke industrieën. Oil & Gas, Manufacturing, Aerospace & Defense, Engineering & Construction en Energy & Utilities zijn zonder twijfel de voornaamste, al zijn er ook nog andere. Dit waren niet echt industrieën waar veel vraag naar iets als cloud uit kwam tot enkele jaren geleden. Wel was hier sprake van een sterke verticale specialisatie vanuit IFS. Dat zorgde onder andere dus voor de al eerder genoemde doorgeschoten customisations aan de software.

Veel gebeurd in 3 jaar

Al met al was de klus die Darren Roos aanpakte in 2018 een stevige. Hij moest IFS bij de tijd brengen en laten groeien zonder klanten te vervreemden. Dit terwijl hij ook de kernwaardes van het bedrijf niet uit het oog mocht verliezen. Roos heeft het in dit verband vaak over customer success versus sales als fundamentele doelstelling. “Een klant wil niet de zoveelste sales-jongen zien, maar hij wil succesvol zijn”, stelt hij. Hiermee bedoelt hij dat het niet het doel is van IFS om bestaande klanten zoveel mogelijk uit te knijpen, maar ervoor te zorgen dat ze maximale waarde uit het IFS-platform halen.

IFS CEO Darren Roos

Uitspraken zoals die van Roos hierboven zijn lastig te verifiëren, al hebben we inmiddels voldoende klanten van IFS gesproken die deze insteek in ieder geval lijken te onderschrijven. De veranderingen binnen IFS en aan de software van het bedrijf kunnen we echter wel objectief beoordelen. In 2018 begon het ‘nieuwe IFS’ vorm te krijgen. Toen kondigde IFS versie 10 van Applications aan, een complete redesign van de software suite. Vooral Aurena, de nieuwe UI/UX voor de CRM- en HR-componenten van de suite, viel toen op.

Er is ook een duidelijke verschuiving in mensen geweest. Dat wil zeggen, in de afgelopen drie jaar zijn er veel nieuwe mensen aangetrokken, zowel op wereldwijd niveau als lokaal. Naast Roos is vrijwel het volledige team om hem heen vervangen en Beerlage heeft vorig jaar hier in de Benelux het stokje overgenomen van zijn voorganger. Belangrijk is hierbij dat er echt vers bloed aangetrokken is, van buiten IFS. Wel allemaal met veel ervaring in de wereld waarin IFS actief is, maar zonder ‘IFS legacy’, om het zo maar even uit te drukken. Aangezien het bedrijf uit 1983 stamt, was er sowieso al veel legacy waar men mee aan de slag moest.

IFS Cloud als resultaat van drie jaar investeren

Als je weet waar IFS vandaan komt, dan kun je IFS Cloud prima zien als een voorlopig eindpunt van wat IFS de afgelopen drie jaar allemaal heeft gedaan. Alle verandering waren gericht op uitkomen bij dit punt. Vandaar ook dat IFS er zoveel ruchtbaarheid omheen maakt, inclusief een nieuw logo en dus een nieuwe productnaam. Vanaf deze update behoort de naam IFS Applications tot het verleden.



Links het oude logo van IFS, rechts het nieuwe

Voor een buitenstaander is IFS Cloud wellicht een zoveelste upgrade van een software suite. Voor IFS betekent het echter veel meer. Dat geven zowel Roos als Beerlage afzonderlijk van elkaar aan in gesprek met ons. Beiden benadrukken ook dat er fundamenteel heel veel anders is aan IFS Cloud vergeleken met het oude platform. Beerlage zegt het treffend: “We waren cloud-ready, nu zijn we cloud-native.” Dat betekent een volledig nieuwe container-gebaseerde architectuur. Het resultaat is een stuk software dat betere prestaties biedt en ook beter schaalbaar is.

Een belangrijk onderdeel van IFS Cloud dat beide heren benadrukken, is de modulariteit ervan. “Het is tegelijkertijd een complete omgeving, maar ook modulair”, geeft Roos aan. Het idee is dat er geen verschil moet zijn tussen het afnemen van een enkele module, bijvoorbeeld ERP, of het afnemen van de volledige suite. Dat niet alleen, het is volgens IFS ook geen enkel probleem om later naadloos een nieuwe module toe te voegen. “We willen de keuze bij de klant laten”, zoals Beerlage het verwoordt. Je kunt bijvoorbeeld CRM afnemen als onderdeel van IFS Cloud, maar ook gewoon Salesforce blijven gebruiken. IFS Cloud integreert uitstekend met bestaande pakketten van andere leveranciers, is de boodschap.

Integraties cruciaal voor moderne omgevingen

De mogelijkheid om te kunnen integreren met andere omgevingen, is fundamenteel voor IFS Cloud, zo betogen Roos en Beerlage. Roos haalt hierbij de trend richting servitization aan die al geruime tijd aan de gang is. Deze trend draait om het feit dat het steeds minder om producten en steeds meer om diensten gaat. Ook in de relatief traditionele industrieën waarin IFS actief is. “De tijd dat mensen en bedrijven producten maakten en die verkochten is voorbij”, stelt Roos. Er zit tegenwoordig altijd een dienst aan vast. Je koopt tegenwoordig geen vliegtuigmotor meer, maar een bepaald aantal vlieguren. Dat is een dienst, geen product.

Frank Beerlage, GM Benelux bij IFS

Zodra je van een product naar een dienst overstapt, komt er als leverancier van die dienst beduidend meer kijken bij het leveren ervan. Aangezien klanten een dienst afnemen, ben je als leverancier verantwoordelijk om die optimaal te laten draaien. Diensten leveren je als leverancier onder de streep recurring revenue op, omdat er een soort abonnement op genomen wordt. De keerzijde hiervan is dat je dan ook moet zorgen dat het blijft functioneren. Met andere woorden, je krijgt er een stevige Field Service Management-component bij.

Het punt dat zowel Roos als Beerlage willen maken als het gaat om FSM en integraties, is dat servitization onherroepelijk vraagt om diepere integraties met andere omgevingen. “Een applicatie moet dan draaien op een enkel platform waar alle relevantie processen bij elkaar komen”, in de woorden van Beerlage. Daarvoor moet je ook componenten zoals ERP en CRM naadloos kunnen integreren. Daarbij maakt het niet uit of die van IFS zijn of van andere aanbieders. Vandaar dat beide heren het tijdens ons gesprek meerdere keren hebben over de samenwerking met Dell Boomi. Daarnaast noemen ze ook de aanwezigheid van veel REST API interfaces (Beerlage heeft het over meer dan 10.000).

Kern en rand

Behalve de mogelijkheid tot integreren, is er nog een belangrijk onderdeel van IFS Cloud. IFS heeft het platform namelijk niet alleen modulair ingericht, maar maakt ook onderscheid tussen de kern en de rand. De kern van het platform zijn uiteraard de verschillende modules en zou je de ‘basisfunctionaliteit’ kunnen noemen. De rand zijn de aanpassingen die je er zelf voor jouw specifieke gebruiksdoelen aan kunt doen. Dit kan in de vorm van extra tools of omgevingen integreren, maar ook door zelf middels low-code de functionaliteit van het IFS-platform uit te breiden. Mendix wordt vaak expliciet genoemd in dit verband, maar je kunt dan ook kijken naar ERP-specialisten zoals Novacura.

Het idee is dat de kern iedere zes maanden een update krijgt, maar dat je aan de rand in principe kunt doen wat je wilt, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit van de kern. In de praktijk zal dit ongetwijfeld wat genuanceerder liggen, vermoeden we, maar hiermee heeft IFS met IFS Cloud natuurlijk wel een moderne benadering te pakken.

Het updaten van de kern, vergelijkbaar met hoe dat bij Windows 10 gaat, heeft onder de streep zonder twijfel een groot voordeel. Het is hiermee veel eenvoudiger om de evergreen-ambities die ook IFS al heeft en ook zeker uitspreekt, te behalen. Het hierboven al aangehaalde probleem van de diep geïntegreerde customizations van het verleden, is hiermee opgelost. Je hoeft niet meer op een oudere versie te blijven, omdat je customizations niet meer werken op de nieuwe versie. Evergreen ruimt ook bij IFS veel legacy op uiteraard. Daar kan men ook zeker de vruchten van plukken bij het ontwikkelen van nieuwe features voor het nieuwe IFS Cloud.

Een voorbeeldweergave van de ERP-module van het nieuwe IFS Cloud.

Focus op diepgang blijft

Op dit punt dringt zich bij ons echter wel een belangrijke vraag op. Wat gebeurt er met de verticale specialisatie waar IFS sinds jaar en dag bekend om is? Het bedrijf focust zich niet voor niets op vijf kerngebieden. Dat is omdat het daar meent diepere verticale specialisatie te kunnen bieden. Oftewel, klanten krijgen meer kennis en functionaliteit, omdat IFS die industrieën enorm goed kent. Is dat nog mogelijk nu er vanuit een vaste kern van functionaliteit gewerkt wordt?

Op dit punt zal IFS haar positieve legacy niet afstoten, stellen zowel Roos als Beerlage duidelijk. Doordat ze zich nog altijd richten op specifieke sectoren, kunnen ze in de kern van het nieuwe IFS Cloud ook verticale specialisatie aanbrengen. De klanten kunnen dan vervolgens nog verder de diepte in door aan- en toepassingen ertegenaan te bouwen.

Willen klanten ook?

Op het eerste gezicht lijkt IFS Cloud wellicht een update waar je als klant eens goed over gaat nadenken. Dat deden klanten in het verleden vaak sowieso wel, weten we uit de nodige gesprekken die we met klanten van IFS hebben gehad. Zo waren er ten tijde van de aankondiging van IFS Apps 10 klanten die aangaven waarschijnlijk wel te updaten van 9 naar 10, maar 11 in ieder geval niet te zien zitten. Met name omdat toen al bekend was dat er veel cloud aan te pas zou komen, al was de omvang toen natuurlijk nog niet bekend.

Roos snapt dit soort overwegingen uitstekend, geeft hij aan. Hij vergelijkt het met een nieuwe browser proberen of overstappen op een Tesla. “Het is helemaal OK en normaal om wat huiverig te zijn”, stelt hij. “Maar geen van de modules van IFS Cloud is feitelijk nieuw. Het is nu alleen modulair en je kunt het overal deployen.” Dat is uiteindelijk de boodschap die IFS ook wil overbrengen. IFS Cloud mag dan een grote verandering zijn voor IFS zelf, voor de klanten moet deze verandering zo klein mogelijk blijven.

De adoptie vorig jaar van het cloudaanbod dat IFS al had (alleen dan nog op basis van de oude architectuur), doet Roos vermoeden dat het wel goedkomt met de acceptatie van IFS Cloud. Die ging namelijk heel erg hard, ook al had men zelf eigenlijk verwacht dat het een stuk langzamer zou gaan. Daar is Covid uiteraard ook een belangrijke factor in geweest, maar het geeft in ieder geval aan dat klanten niet meer per definitie negatief tegenover de cloud staan, iets wat drie jaar geleden wel het geval was. In dat opzicht zijn de klanten meegegroeid met IFS (of andersom natuurlijk).

Middels KPI’s kun je snel inzicht krijgen in hoe specifieke onderdelen presteren.

Tot slot: verdere verbreding

Tegen het einde van ons gesprek tilt Roos een tipje van de sluier rondom een overname op. Hij kon ten tijde van ons gesprek nog niet zeggen om welk bedrijf het ging, alleen het ervoor zal zorgen dat het aanbod van IFS nog breder wordt. “We geloven in het simplificeren van het landschap, daarvoor kan het goed zijn om bepaalde verbredingen van het platform in-house te halen”, geeft hij aan. Het gaat dus om een onderdeel buiten IFS Cloud, dat nog wel relatief dichtbij het aanbod ervan staat. Inmiddels weten we dat dit gaat over Axios Systems, een aanbieder van Enterprise Service Management. Denk hierbij aan IT Service Management en IT Operations Management.

Overnames zoals die van Axios Systems zijn niet onlogisch wat ons betreft. Een relatief kleine speler, wat IFS uiteindelijk is, wil en moet zo open en modulair mogelijk zijn. Als je echter de kans hebt om specifieke zaken dichterbij je platform te trekken en daarmee nog iets interessanter te worden, dan is dat altijd het overwegen waard.

We zijn in ieder geval benieuwd wat de volgende drie jaar zullen brengen. Zoveel veranderingen als in de afgelopen drie lijkt ons vrijwel onmogelijk. IFS Cloud lijkt toch echt wel het voorlopige eindpunt te zijn als het gaat om fundamentele veranderingen. Het zal nu als startpunt dienen voor verder uitbouwen.