Clusterbeheertool Kubermatic groeit dankzij miljoeneninvestering

Kubermatic haalt in een investeringsronde 5,2 miljoen euro op. Het geld is bestemd voor de doorontwikkeling van Kubermatics software: een relatief eenvoudige desktoptool voor het overzien, updaten en configureren van Kubernetes clusters.

Kubermatic vergemakkelijkt het beheer van Kubernetes, een open-source platform voor container orchestration. De laatstgenoemde term is je hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan: Gartner voorspelt dat de container orchestration vóór het einde van 2022 verantwoordelijk is voor het functioneren van driekwart van alle applicaties waarmee organisaties werken.

Om te beginnen: Kubernetes

Kubernetes maakt applicaties onafhankelijk van cloudomgevingen en besturingssystemen. Dat begint bij de verpakking van al het benodigde om een applicatie van oudsher uit te voeren: code, libraries, settings, enzovoorts. De verpakking noemen we een container. In plaats van de container direct op een server uit te rollen en de verpakte applicatie uit te voeren, introduceert Kubernetes een tussenstap. De container gaat op in een pod. De pod bevat instructies voor de uitvoering van de applicatie die in een container is verpakt. Als laatste stap wordt de pod naar een worker node verplaatst: een virtuele of fysieke machine, uitgerust met instructies om de pod uit te voeren. Bijvoorbeeld de server in het datacenter van een public cloud provider, of juist de desktop van een regionaal kantoor.

Omdat de pod alle informatie bevat die benodigd is om de applicatie uit te voeren, en de worker node alles in huis heeft om een pod uit te voeren, is het traditionele besturingssysteem van de uiteindelijk hardware irrelevant. Stuursoftware-onafhankelijkheid is niet de enige voorsprong die Kubernetes heeft. Containers, nodes en pods worden door een Kubernetes cluster overkoepeld. De Kubernetes API maakt het mogelijk om met de cluster te communiceren. Daar begint het beheer. Dankzij Kubernetes clusters kunnen de applicaties flexibel over on-premises en cloud hardware worden verdeeld. Een voorbeeld is het instellen van het gewenste vermogen voor een container, waarna Kubernetes uit een poel van meerdere machines kan putten om aan de eis te voldoen.

De rol van Kubermatic

Hoewel de Kubernetes API benaderbaar is met ‘kubectl’ (Kubernetes’ eigen command-line tool), wagen diverse organisaties zich aan de ontwikkeling van een intuïtievere methode voor Kubernetes clusterbeheer. Daaronder: Kubermatic, de softwareontwikkelaar die een investeringsronde van 6 miljoen dollar (5,2 miljoen euro) bekendmaakt.

Kubermatics desktoptool dient als vervanging van Kubernetes’ command-line interface. Clusters worden gevisualiseerd en applicaties zijn vanuit een dashboard op- en af te schalen. Ook in Kubermatic staat de Kubernetes API aan de basis, maar waar Kubernetes’ command-line interface clusters in tekstregels uitdrukt, schetst Kubermatic een relatief begrijpelijk, visueel beeld. Naar zeggen van de organisatie kan de tool de snelheid van clusterbeheer vertienvoudigen.