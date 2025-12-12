Broadcom groeit hard dankzij AI, maar beleggers zijn kritisch

Broadcom heeft sterke kwartaalcijfers neergezet, maar dat was voor beleggers niet genoeg om de beurskoers overeind te houden. Ondanks fors hogere omzet en winst daalde het aandeel na publicatie van de cijfers.

In het vierde kwartaal van boekjaar 2025 groeide de omzet met 28 procent tot ruim 18 miljard dollar. Die groei werd vooral gedragen door AI-gerelateerde halfgeleiders, waarvan de verkoop met 74 procent toenam. Ook de winst steeg scherp ten opzichte van een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht Broadcom opnieuw stevige groei en rekent het bedrijf op een omzet van ongeveer 19,1 miljard dollar.

Toch reageerde de beurs negatief. Het aandeel Broadcom daalde na beurs met meer dan vier procent. Beleggers maken zich volgens SiliconANGLE zorgen over het feit dat AI-chips een lagere marge hebben dan andere producten van het bedrijf en dat de omzet buiten AI in het huidige kwartaal nauwelijks groeit. Daarmee botst het sterke groeiverhaal met de hoge verwachtingen die al in de aandelenkoers waren verwerkt.

Bedrijven kiezen vaker voor custom AI-chips

Broadcom profiteert, zou blijkt uit de cijfers, niet alleen van de AI-hype, maar van een structurele verschuiving in hoe grote technologiebedrijven hun AI-infrastructuur bouwen. In plaats van uitsluitend te vertrouwen op standaard GPU’s, kiezen steeds meer partijen voor custom AI-chips die zijn afgestemd op hun eigen workloads.

Broadcom speelt daarin een sleutelrol door klanten te helpen bij het ontwerpen en produceren van deze maatwerkchips. Volgens SiliconANGLE heeft Broadcom inmiddels vijf actieve klanten voor custom AI-accelerators. Een nieuwe klant zou een bestelling van 1 miljard dollar hebben geplaatst voor levering in 2026. Daarnaast bevestigde Broadcom dat Anthropic een grote afnemer is van Google’s TPU’s, waarvan het ontwerp mede door Broadcom wordt ondersteund.

Ook OpenAI behoort waarschijnlijk tot de klanten die samenwerken met Broadcom aan eigen AI-hardware. Daarmee wordt duidelijk dat custom silicon geen niche meer is, maar een strategische keuze voor partijen die AI op grote schaal inzetten. Volgens SiliconANGLE loopt de totale orderportefeuille van Broadcom voor custom AI-chips en datacentercomponenten inmiddels op tot ongeveer 73 miljard dollar.