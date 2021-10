Kasten by Veeam lanceert gratis lesprogramma voor Kubernetes skills

Veeam maakt tijdens KubeCon de nieuwe Kasten Kubernetes Learning Series bekend. Het lesprogramma werd onder andere ontwikkeld door de teams van Kasten by Veeam en is vanaf vandaag gratis beschikbaar voor iedere beginnende of gevorderde Kubernetes professional die zijn of haar Kubernetes skillset wil verbeteren.

De software van initiatiefnemer Kasten by Veeam stelt gebruikers in staat om Kubernetes apps te backuppen en herstellen. Applicaties en dependencies worden automatisch herkend. Opvolgende disaster recovery is te managen via een dashboard, Kubernetes API’s en REST API’s.

De eerste versie van Kasten werd in 2017 gelanceerd door ontwikkelaars Vaibhav Kamra en Niraj Tolia. Veeam nam het bedrijf in oktober 2020 over en ontwikkelt de software door onder naam ‘Kasten by Veeam’.

Kubernetes leren

Nu kondigt Veeam de lancering van de Kasten Kubernetes Learning Series aan. Het lesprogramma is vanaf vandaag gratis beschikbaar en bestaat uit blogs, video’s en drie hands-on oefeningen. Het creëren van een eigen Kubernetes cluster komt aan bod, evenals de ontwikkeling en het opschalen van toebehorende applicaties.

De laatste les spitst zich toe op het backuppen van Kubernetes-applicaties. Volgens Adam Fisher, Technical Solutions Architect bij World Wide Technology (technologiepartner van Veeam), onderscheidt de Kasten Kubernetes Learning Series zich daarmee van andere platformen gericht op het opdoen van Kubernetes-vaardigheid. Hij vertelt: “Geen enkel alternatief heeft zo’n praktische focus op data management, backupping en storage.”

Het doorlopen van een module wordt beloond met een badge. Geen erkend opleidingscertificaat dus, maar op z’n minst een presentabele bevestiging van de opgedane vaardigheid.

Latere verdieping

Op het moment van schrijven bestaat het lesprogramma uit een van meerdere geplande modules. Een woordvoerder van Veeam stelt dat het programma binnenkort wordt uitgebreid met verdiepende lessen. In de ontwikkeling daarvan beloven Michael Cade (Senior Global Technologist bij Veaam) en andere prominente Kubernetes professionals een hoofdrol te spelen.

