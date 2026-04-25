Google wil tot 40 miljard dollar investeren in AI-rivaal Anthropic

Google bereidt een investering voor die kan oplopen tot 40 miljard dollar in AI-bedrijf Anthropic. Daarmee verstevigt het technologieconcern zijn positie in de snel groeiende markt voor kunstmatige intelligentie, terwijl het tegelijkertijd een nauwere maar ook complexere relatie aangaat met een partij die zowel partner als concurrent is.

Bloomberg schrijft dat Google start met een directe kapitaalinjectie van 10 miljard dollar in Anthopic. Daar kan nog eens 30 miljard dollar bijkomen als het bedrijf bepaalde prestatiedoelen behaalt. De huidige waardering van Anthropic blijft daarbij op 350 miljard dollar, gelijk aan een eerdere financieringsronde dit jaar. Het moederbedrijf Alphabet koppelt de extra investering expliciet aan groei en prestaties.

De investering komt op een moment dat Anthropic veel momentum heeft opgebouwd. Het bedrijf profiteert van de populariteit van zijn AI-oplossingen, waaronder Claude Code, een systeem dat softwareontwikkeling versnelt. De sterke vraag heeft geleid tot een reeks grote financieringsrondes. Zo haalde Anthropic recent nog miljarden op bij Amazon, dat eveneens ruimte heeft om zijn belang verder uit te breiden. Investeerders speculeren inmiddels op een waardering die richting 800 miljard dollar kan gaan.

Naast kapitaal levert Google ook een belangrijke bijdrage in infrastructuur. De clouddivisie van het bedrijf zal de komende vijf jaar aanzienlijke rekenkracht beschikbaar stellen aan Anthropic. Dit bouwt voort op een bestaande samenwerking met onder meer Broadcom. De schaal van deze overeenkomst maakt duidelijk hoe belangrijk toegang tot computingcapaciteit is geworden in de AI-sector.

Google zet in op infrastructuur als groeimotor

Voor Google speelt daarbij een strategisch belang. Het bedrijf probeert zijn cloudactiviteiten verder te laten groeien nu de advertentiemarkt, jarenlang de belangrijkste inkomstenbron, minder snel groeit. Door Anthropic als klant en partner aan zich te binden, vergroot Google de vraag naar zijn eigen chips en infrastructuur. De eigen TPU-processoren gelden als een alternatief voor de hardware van Nvidia.

Tegelijkertijd neemt de concurrentiedruk toe. Anthropic ontwikkelt zich tot een dominante speler in AI-tools voor softwareontwikkeling, een segment waar Google zelf ook sterk op inzet. Volgens ingewijden groeit intern de bezorgdheid dat het bedrijf terrein verliest in deze markt.

De banden tussen Google en Anthropic gaan al enkele jaren terug. CEO Dario Amodei werkte eerder bij Google en richtte Anthropic in 2021 op samen met voormalige medewerkers van OpenAI. Sindsdien zijn de twee organisaties nauw met elkaar verbonden gebleven, ook al staan ze steeds vaker tegenover elkaar in de strijd om de leidende positie in AI.