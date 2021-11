‘Investeerder koopt Quest Software voor miljarden’

IT-softwarespecialst Quest Software komt voor een onbekend bedrag in handen van de investeringsmaatschappij Clearlake Capital Group. De overname moet Quest meer ruimte geven voor groei.

Clearlake Capital Group neemt Quest Software over van een andere investeringsmaatschappij, Francisco Partners. Deze investeerder kocht het softwarebedrijf in 2016 samen met de activistische investeerder Elliott Management. Quest Software was eerder een business unit van Dell Technologies.

Zesvoudige ROI

Volgens Wall Street Journal wordt Quest gewaardeerd op ruim 4,7 miljard euro (5,4 miljard dollar) en zou het overnamebedrag in de miljarden liggen. Het is niet officieel bekendgemaakt hoeveel Clearlake betaalt. Ooit kocht Francisco Partners Quest van Dell Technologies voor 2 miljard euro (2,3 miljard euro). Experts denken dat nu wel eens het zesvoudige van dit aankoopbedrag wordt betaald.

Meer armslag voor Quest Software

De overname moet Quest naar eigen zeggen meer mogelijkheden bieden. Vooral als het gaat om het uitbreiden van de roadmaps voor het core productportfolio, cloud- en SaaS-diensten en de wereldwijde aanwezigheid van het bedrijf.

Quest is een leverancier van diverse software-oplossingen en -diensten waarmee bedrijven hun IT-omgevingen kunnen optimaliseren. Op het gebied van cybersecurity levert de specialist onder meer oplossingen voor identiteits- en toegangsbeheer en voor het beschermen van Active Directory deployments. Ook zijn er tools voor devicehebeer en het beheer van andere assets als relationele databases en containers.

Voor databeheer levert het bedrijf tooling die medewerkers in staat stelt de juiste zakelijke gegevens te vinden voor analytics-projecten. Ook levert Quest tools en oplossingen voor dataprotectie.