Red Hat Ansible schuift aan op de Azure Marketplace

Red Hat Ansible treedt toe tot de Azure Marketplace. Het automatiseringsplatform is vanaf nu via een Azure-licentie verkrijgbaar. Daarnaast belooft de uitrol en configuratie van Ansible in Azure sneller en eenvoudiger te verlopen dan met eerdere integraties mogelijk was.

Red Hat Ansible omvat een automatiseringsplatform. Hiermee kan je bijvoorbeeld infrastructuur voor applicaties automatisch inregelen. Daar gaat van oudsher complexe code mee gepaard. Dergelijke code vervangt Ansible met ‘Playbooks’ – korte regels waarmee gebruikers Ansible aansturen om de brug naar een gewenst doel te slaan. Het platform leent zich voor automatisering van de eerdergenoemde uitrol van applicaties, aanleggen van securitymaatregelen en configureren van netwerken.

Red Hat Ansible wordt door de technologieën van de meeste grote IT-spelers ondersteund. Integraties met Google Cloud, Azure en AWS faciliteren een uitrol in de public cloud. Integraties met VMware, Xenserver, NetApp, Dell EMC en IBM ondersteunen on-premises.

In dit licht is de nieuwe adoptie van Red Hat Ansible in de Azure Marketplace niet baanbrekend. De integratie van Red Hat Ansible en omgevingen in Azure wordt sinds jaar en dag ondersteund. Aan de basis verandert weinig. Verandering is beperkt tot het commerciële model en gebruiksgemak van Red Hat Ansible in Azure. Hoewel het nog niet duidelijk is hoe het licentiemodel eruit zal zien, belooft de Azure-variant een kosteneffectieve optie voor bedrijven die Ansible inzetten om workloads in hybride cloudomgevingen te beheren. Daarnaast belooft de introductie een snellere, eenvoudigere communicatie tussen Azure en Ansible dan met eerdere integraties mogelijk was.

Red Hat Ansible in Azure bevindt zich op dit moment in een previewfase. De dienst is uitsluitend op aanvraag beschikbaar. Het is onbekend wanneer Microsoft en Red Hat met een volledige release komen.