Oracle koopt Cerner voor 25 miljard euro

Een van de grootste overnames van het jaar is bevestigd. Oracle koopt Cerner voor 28,3 miljard dollar (25,1 miljard euro). Met de overname verkrijgt Oracle een ontwikkelaar van technologie voor de gezondheidszorg.

Geruchten over onderhandelingen tussen Oracle en Cerner doen sinds eind vorige week de rondte. Vandaag geeft Oracle officieel geluid. Oracle neemt Cerner over. Daarmee verkrijgt het een koploper in hardware en software voor de gezondheidszorg.

Oracle en Cerner

Volgens Oracle biedt de overname een ondergrond om de tijdsbesteding van papierwerk onder medische professionals verder terug te dringen. Cerner staat bekend om technologie voor de automatisering en digitalisering van elektronische patiëntendossiers. Oracle bouwt op zijn beurt softwareapplicaties en cloudinfrastructuren. Die infrastructuur wordt het fundament van Cerners doorontwikkeling.

Op dit moment worden de oplossingen van Cerner reeds via Oracle’s cloud aangeboden. De overname belooft bestaande integraties te verstevigen en nieuwe integraties aan te wakkeren.

Cerner vervolgt als business unit binnen Oracle. Naar verwachting blijft Oracle de oplossingen van Cerner onder de vlag van Cerner presenteren. Cerners reputatie is immers een deel van de aanwinst.

Wanneer?

Hoewel beide organisaties de overname met officiële verklaringen bevestigen, spreken we in juridische termen van het voornemen om een bod te doen. Oracle hangt af van toestemming van de U.S. Securities and Exchange Commission, een overheidsinstantie die waakt voor marktwerking. Het moment waarop de overname wordt gerealiseerd is onbekend.

