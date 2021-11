Oracle brengt cloud steeds dichter naar klanten toe

Je kunt zeggen wat je wilt over de cloudstrategie van Oracle, maar het bedrijf neemt geen halve maatregelen. Het heeft de afgelopen jaren grote investeringen gedaan, waarvan de resultaten inmiddels ook al zichtbaar zijn. Wij interviewden Richard Smith, SVP Technology & Cloud EMEA bij Oracle, hierover. Wat heeft Oracle al bereikt en wat gaat er nog komen?

De Oracle-cloud groeit hard, zoveel is zeker. Op zich is dat te verwachten, als je bedenkt dat Oracle al enkele jaren heel veel investeert in dat onderdeel. In combinatie met het cloudmomentum dat er nu is en de relatief bescheiden positie die Oracle had en tot op zekere hoogte nog altijd heeft in de cloudmarkt, is het zelfs logisch te noemen dat er nu stevige groei wordt gerealiseerd. Toch is triple digit growth (Smith heeft het zelfs over high triple digit growth) zonder meer een goed teken voor Oracle. Deze groei zit overigens niet alleen in hun SaaS-aanbod, zoals de Fusion Apps. Smith benadrukt dat een dergelijke groei zichtbaar is in alle cloudgebieden. Dat betekent dat ook onderdelen zoals public cloud met OCI en het Cloud@Customer-portfolio van Oracle een dergelijke groei doormaken.

Forse uitbreiding cloudregio’s tot eind 2022

Oracle investeert zonder twijfel veel in de cloud in de breedste zin van het woord. Dit kan gaan om nieuwe producten zoals Roving Edge, maar ook om uitbreidingen van bestaande diensten, zoals Fusion Cloud Procurement, de beslissing om geen egress-kosten in rekening te brengen en de introductie van nieuwe generaties van succesvolle platformen, zoals Exadata X9M.

Met alleen het aanbieden van dit soort producten en diensten ben je er echter nog niet. Dat snappen ze bij Oracle ook. Vandaar dat het met Cloud Lift een gratis overstap naar OCI biedt en het OCI-trainingen en certificeringsexamens gratis aanbiedt. In het geval van de examens is dit tijdelijk, de trainingen blijven vooralsnog gratis.

Een laatste component waar de cloud vanzelfsprekend zwaar op leunt, is uiteraard de infrastructuur. Producten en diensten moeten immers beschikbaar zijn. Anders kunnen klanten deze niet afnemen. Daarnaast is Oracle van oudsher erg goed vertegenwoordigd in wat zwaarder gereguleerde markten. Deze staan doorgaans wat sceptischer tegenover public cloud dan veel andere organisaties. Met de introductie van het Cloud@Customer-aanbod adresseert Oracle die laatste groep. Hiermee kun je Exadata in een stukje OCI binnen de vier muren van je organisatie draaien. Je kunt echter ook een volledige OCI-cloudregio in je datacenter door Oracle laten neerzetten en beheren.

Op het gebied van het uitbreiden van de cloudregio’s bleef het relatief stil vanuit Oracle in het afgelopen jaar. Daar kwam enkele weken geleden verandering in. Toen kondigde het bedrijf aan dat het tot eind 2022 met 14 nieuwe cloudregio’s komt. Dit is onderdeel van een groter doel voor Oracle, haar zogeheten Dual Region cloudstrategie. Dit houdt in dat Oracle in vrijwel alle landen waar het actief is, uiteindelijk minimaal twee cloudregio’s wil hebben.

Eigenlijk geen keuze, klanten vragen erom

Oracle zal overigens wel moeten blijven investeren in het cloudaanbod, geeft Smith aan. “De reden dat we nieuwe cloudregio’s toevoegen is heel simpel: klanten vragen erom”, vat hij het samen. Dat verantwoordt de forse investeringen in Capex (in de vorm van de nieuwe datacenters) op de langere termijn zeker, is zijn overtuiging. Uiteindelijk is dit een goed voorbeeld van economy of scale. Klanten gaan uiteindelijk steeds meer waarde uit de diensten halen en om meer vragen, maar dan moet het aanbod wel meeschalen.

De uitbreiding van het aantal datacenters/cloudregio’s in Europa is een goed voorbeeld van de vraag vanuit de klant, geeft Smith aan. Vergeleken met bijvoorbeeld de VS is Europa veel lastiger te dekken vanuit een of enkele centrale cloudregio’s. Dat heeft onder andere te maken met datasoevereiniteit, oftewel de wens om data binnen specifieke (lands-)grenzen te houden. Ben je niet breed genoeg aanwezig, dan ben je voor veel organisaties, zeker in zwaarder gereguleerde marktsegmenten, bij voorbaat niet interessant.

In principe had Oracle ook voor de aankondiging van de grote uitbreiding in cloudregio’s al een aanbod voor situaties waarin datasoevereiniteit een rol speelt. Het Cloud@Customer-aanbod adresseert dit immers ook. Je zou kunnen denken dat dit elkaar in de weg zit. Als we Smith hiernaar vragen, geeft hij echter aan dat hij dat anders ziet. De twee aanbiedingsvormen van cloud zijn interessant voor verschillende typen klanten. Cloud@Customer is natuurlijk niet de public cloud, klanten hebben daar veel meer regie over dan over OCI. In het geval van Deutsche Bank, dat 95 procent van haar databases overzet naar Exadata Cloud@Customer, betekent dit dat ze “absolute datasoevereiniteit” behouden, in de woorden van Smith. Met andere woorden, de control plane en de data plane zijn zeer strikt gescheiden.

Generation O goed van start gegaan In een eerder artikel hadden we het over Generation O, een nieuw initiatief van Oracle om zelf nieuwe mensen aan te trekken. Met Generation O wil Oracle talent aan het begin van hun carrière aan zich binden. Deelnemers aan het programma krijgen gedurende negen tot twaalf maanden de mogelijkheid om het hele portfolio van Oracle te leren kennen. Op basis hiervan kunnen ze kiezen wat ze willen doen en in welke regio. Inmiddels is de eerste lichting van meer dan 200 personen al begonnen en de volgende groep start later dit jaar. Het doel van Oracle is om per jaar minimaal 500 personen via Generation O te onboarden.

Niet naïef, multi-cloud is realiteit

Als je naar Oracle luistert gedurende het jaar, dan krijg je wellicht soms het idee dat ze een lock-instrategie hebben. Het bedrijf is ervan overtuigd dat OCI en het aanbod dat daarvan is afgeleid, zoals Cloud@Customer, fundamenteel beter is dan het aanbod van de concurrentie. In een recente earnings call onderstreepte Oracle CEO Safra Catz dat ook nog eens, door te verwijzen naar een onafhankelijke ranking op CloudWars, waarin Oracle over Google heen was gesprongen. OCI krijgt een hogere totaalscore dan GCP. Die totaalscore bestaat uit allerlei onderdelen, waaronder zaken zoals security en betrouwbaarheid.

Ondanks dat Oracle overtuigd is van het feit dat OCI superieur is op veel vlakken, is het bedrijf ook niet naïef, geeft Smith aan. “Klanten hebben opties en moeten die ook hebben”, vat hij samen. Er zijn maar weinig klanten die all-in gaan in een specifieke omgeving. Vandaar ook dat interoperabiliteit tussen het aanbod van Oracle en dat van de concurrentie een belangrijk onderdeel is van de cloudstrategie van Oracle, geeft hij aan.

Interoperabiliteit

Wellicht het beste voorbeeld van interoperabiliteit is de strategische samenwerking met Microsoft. Hiermee koppelen de twee cloudaanbieders hun datacenters in bepaalde cloudregio’s (waar beide actief zijn, zoals Amsterdam) met een snelle interconnect. Bij Microsoft Azure hebben we het dan over ExpressRoute, bij Oracle OCI over FastConnect. Het idee is dat je hiermee als klant bijvoorbeeld specifieke applicaties op Azure kunt blijven draaien, maar de databases rechtstreeks in OCI kunt benaderen. Dit scheelt een hoop migratiehoofdpijn en zorgt ook niet voor een lock-in. We schreven enige tijd geleden al eens een praktijkverhaal over deze koppeling.

Naast interoperabiliteit in het groot, is er echter ook een wat kleinschaligere variant. Een goed voorbeeld hiervan is MySQL HeatWave. Met HeatWave kun je queries in MySQL sterk versnellen. Deze zogeheten accelerator werkt parallel en in-memory en is hiermee volgens Oracle veel sneller dan wat de concurrentie te bieden heeft. Het is zo snel dat je OLTP- en OLAP-workloads rechtstreeks vanuit de MySQL-database kunt draaien. Daar hoef je dus geen specifieke analytics-database tussen te hangen. Tot voor kort kon je HeatWave echter alleen maar gebruiken op OCI. Dat is op verzoek van klanten aangepast. Je kunt het nu ook in andere cloudomgevingen gebruiken.

Innovatief blijven

Met zaken zoals extra regio’s en meer interoperabiliteit zet Oracle weer de nodige stappen in de markt. Daarmee is Oracle er echter nog niet. Om de triple digit growth vast te houden die ze nu realiseren, zal het moeten blijven innoveren. Dat gaat ook zeker gebeuren, geeft Smith aan. Er komt nog heel veel aan, verzekert hij.

Zoals wij het zien, ligt de nadruk bij Oracle op het gebied van cloud op dit moment nog sterk op bestaande klanten. Dat wil zeggen, Oracle heeft zeer veel grote klanten, onder andere in zwaargereguleerde segmenten, die het nog richting de cloud kan brengen. Dit is zonder twijfel erg interessant, want hiermee moderniseert Oracle niet alleen haar klanten, maar ook zichzelf. Het percentage cloudomzet (SaaS en IaaS) groeit hiermee, terwijl legacy minder belangrijk wordt. Onder de streep is dat een goede zaak voor Oracle als bedrijf.

Een goed voorbeeld van een dergelijke modernisering is Deutsche Bank, hierboven al kort besproken. Maar Oracle heeft recent ook overeenkomsten gesloten met partijen zoals Telefonica en Telecom Italia. Beide eveneens grote organisaties, en bestaande klanten die Oracle breed inzetten.

Bij iedere extra cloudregio die Oracle opent, boort het een groot potentieel aan voor cloud bij bestaande klanten. Dat Oracle zich daar in eerste instantie primair op richt, is logisch. Er zijn zoveel organisaties die iets van Oracle gebruiken, dat het een beetje gek zou zijn als dat niet de eerste doelgroep is.

Meer nieuwe klanten, producten en diensten?

Uiteraard moet Oracle er ook voor zorgen dat het nieuwe klanten optekent voor het cloudaanbod. Dat gebeurt nu ook zeker al, geeft Smith aan, maar het zou ons niets verbazen als daar nog wat verbeterpunten zitten en dus extra innovatie nodig is. Wil Oracle bijvoorbeeld ook de developers binnen organisaties meer aan gaan spreken, dan is er nog behoorlijk wat werk te verzetten. Op het gebied van applicatie-ontwikkeling horen wij gedurende het jaar bijvoorbeeld heel weinig de termen Oracle of OCI vallen als we met partijen in de markt spreken.

Er is kortom nog genoeg werk te doen voor Oracle. Op basis van wat we van Smith horen, mogen we ook nog het nodige verwachten. We zijn vooral benieuwd hoe Oracle nog meer nieuwe klanten naar hun cloudplatform gaat halen. Zal dat via SaaS gaan, of toch via IaaS? We gaan het in de gaten houden.