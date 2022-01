Nieuwe NetSuite tools voor cashflow forecasts en projectmanagement

Oracle lanceert twee nieuwe modules voor NetSuite. Cash 360 helpt finance professionals bij het managen van cashflows; Project 360 voorziet projectmanagers van inzicht in projecten.

Cash 360 is per direct beschikbaar als onderdeel van NetSuite, het ERP-platform van Oracle. Project 360 is gelanceerd als onderdeel van NetSuite SuiteProjects, een variant van NetSuite voor dienstverlenende organisaties.

NetSuite Cash 360

Cash 360 werd ontworpen voor twee doelen. Allereerst biedt de module inzicht in de cashflow van een organisatie. Debiteuren, crediteuren en beschikbare cash worden in real-time via een dashboard weergegeven.

Ten tweede maakt de module het mogelijk om een cashflow te forecasten. Cash 360 gebruikt zo veel mogelijk financiële data om de toekomst van een cashflow te berekenen. Zo is de liquiditeit van een organisatie vast te stellen en te voorspellen.

NetSuite Project 360

De tweede introductie, Project 360, bevindt zich in een andere hoek van het ERP-platform. NetSuite SuiteProjects is een gespecialiseerde ERP-oplossing voor dienstverlenende organisaties. De oplossing is geüpdatet met Project 360.

De module biedt projectmanagers een overzicht van alle projecten van een organisatie. Een enkel dashboard toont belangrijke informatie over elk project. Denk aan het budget dat is vrijgesteld voor een project en het budget dat voor de afronding van het project benodigd is. Of winstgevendheid, berekend op basis van meerdere databronnen in SuiteProjects. Problemen zijn in oogopslag te identificeren.

