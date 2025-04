Analyse: Oracle passeert SAP in ERP-markt

Oracle zou SAP in 2024 voorbijgestreefd zijn als grootste aanbieder van ERP-applicaties. Met een omzet van 8,7 miljard dollar (7,7 miljard euro) en een marktaandeel van 6,63 procent neemt het bedrijf de koppositie over van SAP, dat sinds de jaren tachtig de ERP-markt domineerde.

Dat stelt marktonderzoek van APPS RUN THE WORLD. De snelgroeiende Oracle Fusion Cloud ERP-producten voor boekhouding, orderbeheer en andere bedrijfskritische processen zijn de kracht achter deze verschuiving. Deze software is specifiek ontworpen voor sectoren als gezondheidszorg, bankwezen en bouw. Terwijl Oracle vorig jaar 8,7 miljard dollar aan ERP-omzet boekte, behaalde SAP 8,6 miljard dollar, goed voor een marktaandeel van 6,57 procent.

Kijken we naar de grote sprong voor het behalen van de top marktpositie, dan zien we vooral dat 2022 een belangrijk jaar was voor Oracle. Toen bereikte het bedrijf een omzet van net iets meer dan 7 miljard dollar. Een jaar eerder kwam de omzet nog uit op 4,3 miljard dollar. Waarschijnlijk komt dit voort uit het afronden van de overname van Cerner. Die partij biedt een Health Record System dat later onder Oracle Health kwam te vallen. Als je de term ERP breed neemt, dan zou je zo’n Health Record System ook eronder kunnen laten vallen.

Strategische overnames en klantbereik

De opmars van Oracle is opmerkelijk. Het bedrijf strijdt al tientallen jaren met SAP om de toppositie, maar SAP leek ongrijpbaar. Oracle-oprichter Larry Ellison besloot in de jaren 90 fors te investeren in applicatieontwikkeling, jaren nadat hij het bedrijf had opgericht als database-innovator om concurrenten als Informix, Ingres, Sybase en IBM uit te dagen.

De concurrentie tussen Oracle en SAP intensiveerde in de jaren 2000, toen Oracle zijn E-Business Suite versterkte met een reeks overnames, waaronder PeopleSoft, JD Edwards en Hyperion. Deze combinatie versnelde de ontwikkeling van Oracle’s SaaS-applicaties, die nu bekend staan als Oracle Fusion Cloud Applications.

In 2016 verhoogde Ellison de inzet in zijn strijd tegen SAP door NetSuite te kopen, waarmee hij meer dan 10.000 unieke Cloud ERP-klanten binnenhaalde. Zes jaar later tekende Oracle een overeenkomst van 28,3 miljard dollar voor de overname van Cerner, dat een reeks patiëntadministratie-, revenue cycle management- en elektronische gezondheidsrecordsystemen aanbiedt aan meer dan 20.000 organisaties in de gezondheidszorg.

Klantwaarde als beslissende factor

Wel moet gezegd worden dat SAP gewoon blijft groeien. In 2019 boekte het Duitse bedrijf nog 6,3 miljard dollar ERP-omzet. Inmiddels is het verder opgelopen, met een omzet van 8,6 miljard dollar afgelopen jaar.

Een andere reden die de marktanalyse aanwijst achter de ontwikkeling is de omzet per klant. SAP’s klantenbestand telt nu ongeveer 400.000 klanten, vergelijkbaar met Oracle. Het verschil zit in de omzet per klant: SAP haalde gemiddeld 91.800 dollar per klant op voor een totale omzet van 37 miljard dollar, terwijl Oracle gemiddeld 132.500 dollar per klant realiseerde voor een totale omzet van 53 miljard dollar. Dat geeft Oracle een voordeel van 31 procent in wallet-share.

In de totale ERP-markt heeft Oracle meer dan 100.000 klanten die gemiddeld 87.700 dollar per jaar besteedden, vergeleken met 61.429 dollar voor elk van SAP’s 141.399 ERP-klanten. Ook hier behaalde Oracle een voordeel van 30 procent in zijn vermogen om een groter aandeel van het budget van zijn klanten te verwerven.

