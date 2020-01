Microsoft vernieuwt Teams in poging breder publiek te bereiken

Twee miljard mensen die het merendeel van hun werktijd niet zittend achter een computer besteden: dat is het publiek dat Microsoft meer wil bereiken met Teams. Een reeks nieuwe toevoeging aan de app moet dat realiseren.

De communicatie-app van Microsoft ontvangt een aantal vernieuwingen, waardoor het communiceren met collega’s soepeler moet verlopen. Eén van de voornaamste toevoeging is Walkie Talkie, waarmee gebruikers gemakkelijker gebruik kunnen maken van push-to-talk. Zoals de naam doet vermoeden, hoopt Microsoft ook dat deze daadwerkelijk de Walkie Talkie zal vervangen, aangezien het de functionaliteit volledig overneemt.

In eerste instantie zal Walkie Talkie in een besloten preview verschijnen in de eerste helft van 2020, geïntegreerd in de mobiele app van teams. Een voordeel daarvan is volgens Microsoft dat Teams gebruikmaakt van Wi-Fi of een mobiele verbinding, waardoor er geen risico bestaat dat anderen kunnen meeluisteren.

Toewijzen van taken

Afgezien van de push-top-talk functie, zullen ook enkele management-tools worden toegevoegd aan Teams om werkzaamheden makkelijker te managen. Vergelijkbaar met een externe app als Asana, kunnen bepaalde doelstellingen worden gegroepeerd, specifieke locaties (bijvoorbeeld winkels), om vervolgens in één opslag te kunnen zien hoeveel van dat toegewezen werk is voltooid. Ook die functie zal in de eerste helft van 2020 verschijnen.

Tot slot maakt Microsoft het gebruik van Microsoft 365-apps ook simpeler door het introduceren van de SMS-login. In plaats van de inloggegevens van elke app los te moeten onthouden, wordt het inloggen bij de Azure Active Directory geregeld met één enkele SMS. Vervolgens krijgt de gebruiker toegang tot de apps waarvoor hij toestemming heeft, wat voor de IT-afdeling moet zorgen voor makkelijker management van grote groepen werknemers.