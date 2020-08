Google introduceert nieuwe functies voor Classroom en Meet

Google introduceert nieuwe functies voor Google Classroom en Google Meet, om scholen te helpen met online lesgeven.

Studenten die gebruikmaken van Google Classroom beschikken over een nieuwe widget op de Lesgroep-pagina die hen duidelijk maakt welke lessen op het schema staan, welke projecten ontbreken en wat al is nagekeken. Daarnaast kunnen docenten hun studenten een link sturen om deel te nemen aan de lesgroep.

Docenten die gebruikmaken van de gratis versie van Google for Education kunnen nu vijf originaliteitsrapporten (plagiaatcontrole) gebruiken per lesgroep in plaats van drie. G Suite Enterprise for Education-klanten hebben geen limiet op de hoeveelheid originaliteitsrapporten. Classroom is binnenkort beschikbaar voor 10 nieuwe talen, waardoor in totaal 54 talen worden ondersteund.

Google Meet

In september krijgt Google Meet een nieuw 7×7 raster waardoor 49 mensen kunnen deelnemen aan een vergadering. Google Jamboard, een digitaal whiteboard, wordt ook in Meet geïntegreerd. Daarnaast krijgen beheerders de mogelijkheid om te kiezen wie als eerste kan deelnemen aan een meeting (zoals een docent), de chat-functie in een vergadering uit te zetten en de vergadering te beëindigen voor alle deelnemers.

Vanaf oktober kunnen gebruikers een eigen achtergrond toevoegen of hun achtergrond vervagen indien zij verlangen naar meer privacy. G Suite Enterprise for Education-klanten kunnen nu ook de aanwezigheid bijhouden en een vergadering opsplitsen in kleinere groepen voor het werken in groepjes.

Assignments

Docenten die niet beschikken over Classroom of Meet kunnen nu gebruik maken van Google Assignments, een applicatie waarmee docenten sneller schoolwerk kunnen uitdelen, analyseren en nakijken. De applicatie helpt bij het beheer van het leerproces binnen een school of organisatie.

Tools voor ouders

Google introduceert ook de Tech Toolkit for Families and Guardians. Met deze toolkit kunnen ouders en voogden inzicht krijgen in welke technologie hun kinderen gebruiken tijdens online school.

Schoolaccounts kunnen nu ook toegevoegd worden aan ChromeOS waardoor studenten en leerlingen toegang krijgen tot Classroom terwijl ouders een oogje in het zeil kunnen houden via Family Link.