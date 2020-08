Cisco verbetert collaborationportfolio met overname BabbleLabs

Cisco neemt de audio- en spraakverbeteringsspecialist BabbleLabs over. De technologie van BabbleLabs, zoals ruisonderdrukking, zal worden geïntegreerd in zoals Webex.

Met de overname krijgt Cisco een speler in handen die zich volledig richt op het onderdrukken van ruis om spraak te verbeteren. Dit moet tot een betere gesprekskwaliteit leiden bij het gebruik van de collaborationdiensten van Cisco, zoals het Webex-portfolio.

AI voor achtergrondgeluidonderdrukking

BabbleLabs gebruikt voor het verbeteren van de gesprekskwaliteit in collaboration- en conferencingomgevingen op AI gebaseerde oplossingen. Deze oplossingen richten zich volledig op het verbeteren van menselijke spraak ten opzichte van ongewenste geluiden.

De oplossingen maken het onder meer mogelijk spraak te onderscheiden van achtergrondgeluid. Daarnaast wordt in realtime het achtergrondgeluid verwijderd. Menselijke stemmen worden verbeterd om de communicatie naar een hoger plan te tillen, onafhankelijk welke taal wordt gesproken.

Weinig overnamedetails

Details over de overname zijn niet bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat beide partijen de overname in het eerste fiscale kwartaal van Cisco afronden. BabbleLabs wordt daarna volledig in de Collaboration Group van de techgigant geïntegreerd.

Tip: Cisco roeit tegen de stroom in met Webex als Teams- en Slack-concurrent