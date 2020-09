Cisco introduceert Webex Class Rooms

Cisco heeft aan zijn Webex-portfolio een toepassing toegevoegd voor het onderwijs. Met Cisco Webex Class Rooms beschikken leraren, leerlingen en ouders over een videoconferencing-omgeving voor veilig contact voor, tijdens en na lessen.

Webex Class Rooms maakt het voor leraren mogelijk snel online lessen op te zetten, virtuele ‘kantooruren’ in te plannen en één-op-eéngesprekken met ouders te regelen. Daarnaast helpt de tool leraren met het automatisch maken van aantekeningen en verzuimbeheer. Ook levert de tool vooraf ingestelde onderwijstemplates en security settings voor virtuele lesomgevingen.

Meer oplossingen voor leraren

Andere features richten zich onder andere op het automatisch beveiligen van lessen, zodat alleen ingelogde gebruikers en leerlingen hieraan kunnen deelnemen. Daarnaast kunnen zij de audio van leerlingen op mute zetten en vragen accepteren van leerlingen die hun hand opsteken. Deze laatste groep wordt automatisch gerangschikt op basis van ‘first come, first serve’.

Webex Classrooms maakt het ook mogelijk om duo-presentaties te geven en leerlingen in te delen in ‘breakout rooms’ voor het samenwerken in kleine groepen. Verder kunnen leraren ook berichten sturen naar meerdere virtuele ‘klassen’.

Oplossingen voor leerlingen en ouders

Leerlingen kunnen met het Cisco Webex-onderwijsplatform naast het bijwonen van virtuele lessen ook hun rooster en opgegeven huiswerk bekijken, opgenomen lessen terugkijken en aantekeningen bekijken. Ook kunnen zij via de tool met hun klasgenoten communiceren.

Met Webex Class Rooms krijgen ouders toegang tot de voortgangsstatus van hun kinderen via Webex Assistant. Ook kunnen zij via de tool contact leggen met de leraren en krijgen inzicht in het uit te voeren huiswerk.

Cisco Webex Class Rooms wordt nu in bèta getest door een geselecteerde groep klanten. De techgigant verwacht dat de videoconferencingtool voor het onderwijs in het vierde kwartaal van dit jaar algemeen beschikbaar komt. De tool wordt gratis meegeleverd met Cisco Webex Meetings.