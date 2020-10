Nieuwe Poly Sync-speakerphones richten zich op mobiel werken

Poly komt met een nieuwe lijn USB- en bluetooth-speakerphones, de Sync-familie. De systemen zijn ontworpen om het ‘work from anywhere’-principe te ondersteunen: ze moeten eenvoudig mee te nemen zijn om er overal mee te kunnen werken.

Door het draagbare karakter van de Poly Sync 20, Poly Sync 20+, Poly Sync 40 en Poly Sync 60 zijn ze bijvoorbeeld thuis te gebruiken, maar ook in een vergaderruimte op kantoor. Het flexibele karakter van de apparaten moet onder meer ondersteund worden door te kunnen verbinden met USB en bluetooth.

Daarnaast zijn de spearkphones uitgerust met microfoon-technologie die de prater volgt, in plaats van het geluid. De slimme microfoons detecteren stemmen in de gehele ruimte voor een heldere audiokwaliteit, voor zowel werk als entertainment. De systemen zijn te koppelen aan Siri of de Google-stemassistent.

Verschillende modellen

De Poly Sync 20 en Sync 20+ zijn de meest compacte devices uit de lijn. Poly presenteert de Sync 20 als drie devices in één: een personal speakerphone, draagbare muziekspeaker en smartphonelader. Een programmeerbare knop is te gebruiken om het apparaat te personaliseren, met favoriete functies als muziek pauzeren/afspelen of stembediening. De Sync 20+ bevat een BT600-adapter voor bluetooth-verbindingsopties.

De Sync 40 komt met beter geluid dan de Sync 20, de microfoons hebben een groter bereik. IT of de gebruiker kan twee devices aan elkaar koppelen om het bereik aan te passen aan de omvang van de vergaderruimte. Deze Sync-versie belooft een accu met lange levensuur, met tot 20 uur gesprekstijd. Er is een automatische bluetooth-unpairing-optie, om bluetooth-apparaten snel te ontkoppelen als de vergadering is afgelopen.

Tot slot is er de Sync 60, de grootste speakerphone uit de nieuwe lijn. Deze beschikt over de features van de andere uitvoeringen, plus meer. Zo is deze versie speciaal gemaakt voor grotere vergaderruimtes. Met zes microfoons en led-functies volgt het apparaat automatisch stemmen in een vergaderruimte en past het zich aan om ook de persoon aan de andere kant van de call een goede audio-ervaring te bieden. Het device beschikt over twee grote ingebouwde speakers.

De Sync 20 is vanaf november verkrijgbaar, terwijl de Sync 40 vanaf januari 2021 beschikbaar komt. Voor de Sync 60 noemt Poly een release van begin 2021.

Tip: Review: Polycom Studio – universele videoconferentie-oplossing