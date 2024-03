HP claimt dat het bedrijf de grootste portfolio aan AI-pc’s te bieden heeft. Alle opties zijn volgens HP geschikt om ons dagelijks werk eenvoudiger te maken.

Dat is broodnodig, aangezien kenniswerkers in het bijzonder een ongezonde relatie met werk blijken te onderhouden. AI dient binnen het nieuwe aanbod te gelden als een persoonlijk, en gepersonaliseerd, instrument. HP lijkt hierbij zeer goed geluisterd te hebben naar wat Intel al eerder heeft uitgelegd, in navolging van concurrent Dell. Zo krijgen we ook hier te horen dat de specifieke Copilot-knop een erg belangrijke toevoeging is. Het staat gebruikers in ieder geval toe om direct bij de AI-assistent te komen, iets dat tevens met een druk op de virtuele taakbalk te regelen is.

De nieuwe machines zijn dan ook voorzien van Intel-processoren die de fonkelnieuwe NPU bevatten. Het geldt als een belangrijk element om echt over een ‘AI-pc’ te spreken. Deze Neural Processing Unit is bedoeld om bepaalde AI-taken zo efficiënt mogelijk af te ronden. Denk hierbij niet aan volwaardige chatbots of afbeeldingsgeneratoren, eerder Photoshop-bewerkingen en het wegwerken van achtergrondgeluiden bij opnames.

HP Elite-serie

Als topmodel in het nieuwe aanbod is de omklapbare HP Elite x360 1040 G11 beschikbaar. Een prijs is nog niet bekend, maar zou dichterbij de lancering in april kenbaar gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor diens conventionele laptop-equivalent EliteBook 1040 G11. Beide varianten zijn voorzien van 32GB aan LPDDR5x-6400 geheugen, terwijl er te kiezen valt uit verschillende Intel Core Ultra 5- en 7-chips. HP Wolf Security for Business is inbegrepen, terwijl de x360 dit aanvult met “contextuele intelligente features” zoals HP Context Aware en HP System Control. Deze functies dienen vooral de batterijduur te verbeteren en opstarttijden te verkleinen.

Lager in het segment zit de HP EliteBook 800- en 805-serie (tevens G11), die naast de Intel Core Ultra 5 en 7 ook een Ryzen Pro-chip van AMD kan bevatten. Prijzen zijn hier wel al bekend, althans in Amerikaanse valuta: de 800-serie kost minimaal 1599 dollar. Er is een grote variëteit aan specificaties, waarbij zelfs te kiezen valt voor opties die boven de 1000-serie komen. Zo is de maximale geheugencapaciteit binnen de 800-serie 64 GB. Deze producten onderscheiden zich door een nadruk op accuduur en betrouwbare (AI-)prestaties.

De EliteBook 600-serie begint bij 1289 dollar en is tevens uit te rusten met verschillende processoren. Opvallend is dat het daarbij niet gaat om Intel Core Ultra, maar de oudere Core-processoren zonder NPU. Om alsnog op een enigszins geloofwaardige manier AI-prestaties te kunnen leveren, bevatten deze producten een discrete GPU in de vorm van een Nvidia RTX 2050. Aangezien het hierbij gaat om een inmiddels twee generatie oude chip, is het een ietwat opmerkelijke keuze. Een RTX 4050 zou een aanzienlijk efficiëntere optie zijn geweest, met daarnaast veel sterkere AI-prestaties.

HP Zbooks: ‘echte’ AI-pc’s

HP houdt het niet bij een vernieuwing van de EliteBook-serie. Ook de Zbook-lijn is gewijzigd, met imposante specificaties. Wederom noemt het bedrijf nog geen prijzen, maar elke variant is uitgerust met een recente Nvidia RTX-kaart ontworpen voor workstations. De ZBook Power G11 is bedoeld voor AI-ontwikkeling, 3D-modelling en “zware multitasking”. De maximale GPU-optie is een RTX 3000 Ada-chip, die zonder twijfel een fors prijskaartje zal opeisen. De ZBook Fury G11 wordt op de markt gezet om 8K-video’s te bewerken, 3D-renders te maken, VFX te realiseren of lokaal AI-modellen te draaien. HP belooft optimale efficiëntie voor deze taken. De ZBook Studio G11 richt zich juist op een draagbare vormfactor, terwijl de ZBook Firefly G11 bedoeld is voor projectmanagement en een extra lange accuduur.

Gezien de imposantere GPU-specificaties lijkt het erop dat we hier echt met AI-pc’s te maken hebben, hoewel deze apparaten niet voor de gewone consument bedoeld zijn.

AI Creation Center

Qua AI-software biedt HP de Z by HP AI Studio, dat het als de “wereldwijd volledigste workstation-oplossing voor AI-ontwikkeling” omschrijft. In samenwerking met Nvidia kunnen klanten workflows vanuit welke locatie dan ook aanspreken. Het zou de eerste oplossing moeten zijn vanuit een OEM die Nvidia NGC integreert, een portaal voor AI- en HPC-tools. Hierbij horen instrumenten als Nvidia NeMo, dat bijvoorbeeld ervoor kan zorgen dat AI-modellen in de praktijk zo min mogelijk onwenselijk gedrag vertonen.

Poly-hardware

Poly, in 2022 overgenomen door HP, kent eveneens een aantal nieuwe producten. Zo kan de Poly Studio E360 gelden als 360-graden camera voor hybride meetings. Op intelligente wijze dient de camera ervoor te zorgen dat gespreksdeelnemers altijd zichtbaar zijn. De Poly Studio E60 is bedoeld voor grotere ruimtes en kan 12x optisch inzoomen met 4K-sensoren. De Poly Studio V52 is een ‘video bar’ die met behulp van AI glazen reflecties kan wegnemen om meetings zo soepel mogelijk te laten verlopen.

HP-monitors

De HP Series 7 Pro is de eerste monitorreeks die een “geïntegreerde AI-privacywebcam” biedt, die in het chassis kan verdwijnen indien deze niet wordt gebruikt. Er valt te kiezen uit 27-inch en 34-inch varianten, waarvan er in totaal 11 modellen zijn met verschillende resoluties.

