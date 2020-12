AWS is nu ‘voorkeurscloud’ van Zoom

AWS heeft in bekendgemaakt dat Zoom de techgigant heeft geselecteerd als zijn cloudprovider van voorkeur. Het bericht volgt slechts maanden op een vergelijkbaar bericht van Oracle.

In het persbericht blaast AWS hoog van de toren dat het een deal heeft gesloten waarbij het de komende jaren een voorkeurspositie heeft bij het bedrijf achter de populaire videobelapplicatie. De cloudprovider belooft mee te groeien met de behoeftes van Zoom en wereldwijd beschikbaar te zijn.

“In het afgelopen jaar is Zoom op AWS gegroeid om een toename van 10 miljoen dagelijkse gebruikers in december 2019 tot regelmatig meer dan 300 miljoen sinds april 2020 te herbergen”, schrijft het bedrijf in het persbericht.

AWS vs Oracle

Het persbericht is opvallend, aangezien het een half jaar volgt nadat Oracle riep dat het een flink contract had binnengesleept bij Zoom. Het bedrijf zou daarmee AWS en Azure afgetroefd hebben, maar Zoom gaf zelf aan gebruik te maken van een combinatie van cloudproviders.

Wat de voorkeurspositie precies inhoudt, maakt AWS niet duidelijk. Zoom is vermoedelijk ook nog steeds in contact met andere cloudproviders.

