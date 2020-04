Oracle haalt Zoom binnen als cloudklant, troeft AWS en Azure af

Oracle heeft vandaag bekendgemaakt dat het Zoom als nieuwe grote klant heeft binnengehaald. De Oracle Cloud moet ervoor gaan zorgen dat mensen 24 uur per dag soepel met elkaar een video conferentie kunnen houden.

Uit betrouwbare bron heeft Techzine vernomen dat ook Microsoft met Azure en Amazon Web Services (AWS) in de race waren om dit hostingcontract binnen te halen. Oracle is er in deze met de winst vandoor gegaan.

Zoom stond de afgelopen paar maanden voor een grote uitdaging. Door het uitbreken van de coronacrisis moesten veel mensen ineens thuiswerken, wat de vraag naar videoconferentie-mogelijkheden deed exploderen. Zoom zag zijn gebruikers groeien van 10 miljoen dagelijkse gebruikers in december naar 300 miljoen gebruikers in maart. Zoom liet in maart al weten te beschikken over 17 datacenters verspreid over de wereld, twee nieuwe datacenters stonden toen nog op de planning. Onduidelijk is of die al gerealiseerd zijn.

Van AWS en Azure naar Oracle Cloud

In maart liet Zoom ook weten dat de datacenters alleen voldoende zijn voor een basiscapaciteit, destijds maximaal 50 procent van de vraag. Alles erboven moest extern worden ingekocht, daarvoor gebruikte het bedrijf in maart nog AWS en Azure. Tussen nu en maart heeft het bedrijf dus onderhandeld met diverse cloud-aanbieders om te kijken wie de piekcapaciteit het beste kan leveren. Daarbij is Oracle Cloud als winnaar uit de bus gekomen.

De CEO van Zoom, Eric S Yuan, laat aan Techzine weten: “We hebben onlangs de grootste groei meegemaakt die ons bedrijf ooit heeft gezien, wat een enorme toename van onze servicecapaciteit vereiste. We hebben meerdere platforms verkend en Oracle Cloud Infrastructure heeft ons geholpen om snel onze capaciteit bij te schalen en te voldoen aan de behoeften van onze nieuwe gebruikers. We hebben voor Oracle Cloud Infrastructure gekozen vanwege de toonaangevende beveiliging, uitstekende prestaties en zijn ongeëvenaard niveau van ondersteuning.”

Welk onderdeel van de beveiliging van de Oracle Cloud Yuan zo aanspreekt weten we niet. Dit proberen we nog uit zoeken. Maar gezien het aantal beveiligingslekken waar Zoom mee te maken heeft gekregen de laatste tijd, is het goed dat beveiliging hoog op de agenda staat.

Oracle was outsider

Waar Azure en AWS dus in maart nog zaken deden met Zoom heeft Oracle deze klant nu onder hun neus weggekaapt. We hebben gevraagd of Zoom al klant was bij Oracle, volgens de woordvoerder was Zoom voorheen enkel een Netsuite-klant. Netsuite is een ERP-oplossing voor het mkb en grootbedrijf. In april verscheen er een video op YouTube waarin Larry Ellison, oprichter, voorzitter en CTO van Oracle, aan gaf dat Zoom essentieel was voor de Oracle business, doordat videoconferenties daar een essentieel onderdeel van uitmaken. Daarmee lijkt het erop dat de topman zich persoonlijk heeft bemoeit met deze deal.

